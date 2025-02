Capítulo 22 Yo Me Llamo: Múltiples erizadas complican la decisión del jurado

Te puede interesar: Yo Me Llamo Manuel Turizo revela qué quiere mostrarles a los exigentes jurados

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Tu fotografía’ de G. Zignago y E. Estefan.

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘El precio de tu error’ de Jorge Luis Hortúa Hortúa.

Publicidad

Yo Me Llamo Frankie Ruiz canta ‘Mi libertad’ de L. Carrizo y P. Azel.

Yo Me Llamo Marisela canta ‘Enamorada y herida’ De Francisco Javier Santos.

Publicidad

Yo Me Llamo Jhon Alex Castaño canta ‘Amanecí contento’ de Yeison Jiménez.

Yo Me Llamo Camila canta ‘Coleccionista de canciones’ de M. Domínguez y P. Carroz.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘Yo ya no vuelvo contigo’ de J. Del Villar y B. Pacheco.

Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘Break on through’ de J. Morrison, R. Manzarek, J. Desmore y R. Krieger.

Publicidad

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Aquellas pequeñas cosas’ de Joan Manuel Serrat.

Yo Me Llamo Karol G canta ‘200 copas’ de D. Echavarría, C. Giraldo y D. Félix.

Publicidad

Yo Me Llamo Till Lindemann canta ‘Du riechst so gut’ de R. Kruspe, T. Lindemann, P. Landers, C. Lorenz, C. Schneider y D. Riedel.

Yo Me Llamo Pitbull canta ‘Hotel room service’ de N. Rodgers, J. Gregory Scheffer, H. Brankin, G. Wilson, J. Reid, J. Ross, B. Edwards, A. Pérez, L. Cambell, D.P. Hobbs, M.D. Ross y C. Wong Won.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.