Yo Me Llamo Jessi Uribe afirma que quedó "destrozado" por los comentarios del jurado

El espectáculo que ofreció Yo Me Llamo Jessi Uribe en el capítulo 25 de la producción de Caracol Televisión dio mucho de qué hablar entre los jurados del programa, quienes no se sintieron satisfechos con su desempeño. Luego de interpretar el exitoso tema musical 'Si me ven llorando', el artista escuchó atentamente las recomendaciones de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Los expertos llegaron a la conclusión de que no estaba tomando en serio el personaje, que no se esforzaba lo suficiente por ser el doble exacto de su cantante favorito y aseguraron que abordó con alegría una canción que estaba destinada a ser interpretada como un "borrachito despechado".

Yo Me Llamo Jessi Uribe se pronuncia tras mostrar un bajo rendimiento

Pese a que el más reciente eliminado de la competencia es el imitador de Frank Sinatra, el músico revela en exclusiva que salió un poco triste de escuchar los comentarios de los tres jurados, dado que considera que hizo todo lo que estuvo a su alcance para sorprender con sus habilidades y capacidad vocal.

"No me veo internamente en qué estoy fallando, siento que hoy sí la embarré, creo que me salí del tono de la voz y que iba a ser eliminado, me destrocé totalmente por lo que dijo el jurado. Cuando me dijeron que no encontraban la voz, el quejido", dice.

Asimismo, afirma que quizás los nervios son los que le juegan una mala pasada al momento de hacer su muestra de talento en la tarima y agregó que debe empezar a controlar un poco más esas emociones para evitar que influyan directamente en el show.

"La decisión que tomaron pues es respetable, cada uno de ellos toma una decisión referente a cada uno de los participantes, pero la verdad estoy muy agradecido por esta oportunidad (...) Vamos a seguir trabajando de la mano de dios y metiéndole más ganas para que salga la voz perfecta", finaliza.

