Por qué no está Búfalo en Yo Me llamo y qué tiene que ver con Aurelio Cheveroni

En los últimos capítulos de Yo Me Llamo, algunos seguidores del programa han notado la ausencia de Búfalo, quien siempre entra para nombrar a los imitadores que están en riesgo o eliminados. Precisamente, la presentadora Laura Acuña lo mencionó recientemente y dijo qué ha sucedido con él.

"[Búfalo] Está en una misión muy especial. Como les parece que está buscando a nuestro queridísimo lobo [Aurelio], no sé si logre encontrarlo, pero esperemos que sí. Aquí lo extrañamos un montón y sé que ustedes en casa también", fueron sus palabras.

Es de resaltar que, desde que se terminó la etapa Mini, no se volvió a ver a Aurelio Cheveroni, el lobo muy querido por todos los colombianos. Hizo reír y pasar momentos únicos, no solo a los niños, sino también al jurado de Yo Me Llamo.

Su labor también era comentar cada una de las presentaciones de las más pequeños, quienes gozaron y disfrutaron su paso por el programa.Cabe recodar, que en Yo Me Llamo Mini José Feliciano fue el ganador y se llevó 100 millones de pesos para estudios de educación superior. Además, su padrino, Óscar D’León, obtuvo 50 millones de pesos por guiar al niño desde que ingresó a cantar en el Templo de la Imitación.

El lobo no solo motivaba a los pequeños, también molestaba con los tres jurados, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, y con las dos presentadoras, Laura Acuña y Melina Ramírez. Compartieron momentos inolvidables, donde no había noche en la que no pararan de reír por las ocurrencias de Aurelio.

Además, no solo conquistó a los televidentes, también a dos imitadoras, a Kany García y a Gloria EstefanEn medio de sus presentaciones, él les lanzaba flores, les decía que estaba impactado con sus actuaciones y hasta llegó a pedirle el número de celular a una de ellas. Fueron instantes que seguirán en la memoria de todos.

Antes de despedirse, él fue sorprendido con varios regalos. El primero en darle algo fue Escola, un loro – lobo, después Rey le dio un disco grabado con sus aullidos. Y antes de decir adiós, entre todos hacen el sonido característico de Aurelio para despedirlo por todo lo alto.

