‘Yo Me Llamo Mini’ regresa a Caracol y así puede inscribir a los niños a la convocatoria

Por segunda vez consecutiva, los menores de entre cinco y 13 años podrán participar en ‘Yo Me Llamo Mini’, y destacar con su carisma y habilidad para la música, siempre y cuando cuenten con el consentimiento de sus padres o representantes legales, que deben aceptar los términos y condiciones y autorizar el tratamiento de datos.

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Cómo registrarse en ‘Yo Me Llamo Mini’, de Caracol Televisión

El proceso de inscripción lo debe hacer alguno de los acudientes del menor que desea participar, a través de este enlace https://www.caracoltv.com/yomellamo, con su correo electrónico. Para eso, primero debe seleccionar la convocatoria de ‘Yo Me Llamo Mini’, escribir a qué artista va a imitar el pequeño e indicar la fecha de nacimiento del posible participante.



Enseguida, se debe consignar el correo electrónico del responsable legal, crear una contraseña, autorizar el tratamiento de datos y aceptar los términos y las condiciones de la convocatoria.

Una vez inicie sesión, es necesario llenar el formulario con los nombres y apellidos del menor, su tipo de identificación, y el curso escolar en el que se encuentra. Además, es obligatorio adjuntar el registro civil. Si el aspirante cuenta con un canal de YouTube, cuenta de Instagram, Facebook o TikTok la puede poner.





Posteriormente, se debe indicar qué canciones del artista que imita se tienen preparadas y adjuntar una fotografía de la cara y otra del menor personificado. De igual manera, se debe cargar un video, de máximo un minuto, en el que se haga una breve presentación del potencial participante (debe decir nombre completo, por qué eligió el artista y las razones por las que quiere concursar en ‘Yo Me Llamo Mini’), y grabar otro, imitando al artista seleccionado; este último no puede sobrepasar los tres minutos.

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Cabe señalar que este proceso no necesita de intermediarios y es totalmente gratuito.