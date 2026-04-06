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Inscripciones de Yo Me Llamo Mini: cómo registrar a niños en programa de Caracol

Detalles sobre cómo inscribir a los niños a 'Yo Me Llamo Mini' 2026, programa de Caracol Televisión, en el que menores de entre cinco y 13 años podrán participar.

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Cabezote Yo me llamo mini DK

‘Yo Me Llamo Mini’ regresa a Caracol y así puede inscribir a los niños a la convocatoria

Los más pequeños nuevamente tendrán un espacio en el exitoso programa de Caracol Televisión, para que demuestren su talento a la hora de imitar a su artista favorito.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 6 de abr, 2026
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‘Yo Me Llamo Mini’ regresa a Caracol