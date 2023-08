Yo Me Llamo Bad Bunny derrocha energía en el escenario y pone a bailar a Pipe Bueno

Al Templo de la Imitación llega Yo Me Llamo Bad Bunny para poner la cuota urbana en el programa, pues proyecta la buena energía que caracteriza al artista original y logra conquistar a Amparo Grisales , Pipe Bueno e incluso César Escola . Tan pronto cuando termina la intervención musical, el joven escucha atentamente las recomendaciones de los expertos.

Una de las primeras en referirse al tema es 'La Diva de Colombia', quien asegura que debe trabajar un poco más en los sonidos que hace el artista boricua cada vez que se presenta en un show y, junto a 'El Maestro' Escola', ejemplifica cómo debe recrear estos gestos para estar más cerca de ser el doble exacto.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.No te pierdas: Repechaje: 21 participantes de Yo Me Llamo demuestran su progreso en el Templo de la Imitación



¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?