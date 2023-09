Amparo Grisales asegura que Yo Me Llamo Alejandra Guzmán tuvo su peor show en el programa

El tercer participante en presentarse en el Templo de la Imitación es Yo Me Llamo Alejandra Guzmán, quien interpreta el exitoso tema musical 'Todos me miran' con una actitud arrolladora y con un atuendo que se destaca por tener algunos brillos y escotes. A pesar del derroche de talento y de su preparación en el Escuela del programa junto a Ángela Mar, profesora de técnica vocal, el joven se lleva comentarios muy negativos por parte de Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno .

Aunque todos concuerdan en que su interpretación no ha sido la mejor que ha expuesto en el escenario en lo que lleva en la competencia, es 'La Diva de Colombia' la que asegura que su show ha sido el peor, lo que genera sentimientos encontrados en el imitador.

"Llegar a esas notas con esa voz rasgada debe ser súper difícil, pero sí se escuchó... Yo te he defendido, pero creo que tú sabes que no te estaba dando bien la voz para subir a esas notas y no se escuchó agradable", expresa el artista de música popular, a lo que su colega responde con un tono de voz un poco molesto: "Es que mira, Alejandra, ha sido tu peor show. El outfit no me gusta para nada. No sé. Los tenis con esa pinta, te faltaron como los tacones".

¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.Te puede interesar: Los imitadores de Yo Me Llamo asisten a clases antes de hacer un nuevo show

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.

