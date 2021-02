'Polilla' y 'La Gorda Fabiola': Una historia de amor tras bambalinas

Una de las parejas más queridas no solo por Caracol Televisión, sino también por los televidentes es la que conforman Nelson Polanía y Fabiola Posada, quienes encontraron el amor en un lugar donde nunca se llegaron a imaginar: en los escenarios de Sábados Felices , hace aproximadamente 25 años.

En una entrevista para conmemorar los 29 años del programa humorístico, 'La Gorda Fabiola ' reveló que el romance se dio en un abrir y cerrar de ojos. La pareja inició siendo compañeros de trabajo, puesto que debían asistir a eventos y planear rutinas juntos; de ahí, se convirtieron en mejores amigos porque compartían gustos en común y, para sorpresa de los colombianos, posteriormente formaron la relación amorosa que se ha fortalecido cada vez más con el paso del tiempo.

"Yo venía de un fracaso matrimonial y estaba cerrada al amor. Dije yo no tengo derecho a nada, me voy a concentrar en mis hijos, en sacarlos adelante. Me había marchitado para el amor", comentó Posada, de manera que nunca se llegó a imaginar "terminar enamorada de ´Polilla".

Además, narró cómo fue una de las primeras veces en las que ellos tuvieron química. Se trata de cuando Polilla debía realizar una rutina comentando algún chiste sobre uno de los miembros del elenco y precisamente escogió a su hoy esposa, a quien le pidió autorización para "sacar unos calzones" amarillos gigantes, a lo que ella aceptó sin ningún tipo de molestia.

Heriberto Sandoval , por su parte, confesó que ambos le pidieron que mantuviera en secreto la noticia, pero "a la media hora ya todo el país sabía que andaban juntos", puntualizó el humorista entre risas, quien también considera que son una pareja mediática por el grado de compaginación que tienen y porque siempre se han apoyado en sus decisiones. Desde ese momento, los colombianos han seguidor tanto los triunfos como las desventuras de la pareja que trabaja a diario para contagiar de alegría al país.