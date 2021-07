Así fue el encuentro entre los Súper Humanos del Desafío y sus imitadores de Sábados Felices

Con una prueba de infarto e innumerables sorpresas durante la transmisión en vivo, el Desafío The Box dijo adiós a las pantallas de Caracol Televisión; no obstante, los amantes del reality podrán seguir viendo la Ciudad de las Cajas los fines de semana durante el capítulo de Sábados Felices , un programa que no descansa hasta verte feliz.

En esta oportunidad, diferentes comediantes como María Auxilio, 'La Gorda' Fabiola, Polilla y Obvidio tuvieron la oportunidad de compartir detrás de cámaras con los desafiantes que durante aproximadamente 4 meses contagiaron de adrenalina a los colombianos que se conectaban cada noche a observar las difíciles pruebas.

De esta forma, Morales, Tiffi, Sonia, Tin y más participantes demostraron que sienten un especial cariño por los humoristas y, sobre todo, que guardan una buena relación con ellos por la interpretación que hacen al iniciar el programa humorístico número uno de Colombia.

Cabe resaltar que el Desafío The Box dejó como vencedor por el grupo de los hombres a Galo, integrante del equipo Omega, y a Paola, participante del equipo Alpha en una difícil prueba organizada en el Box Negro. De igual forma, se llevó a cabo una premiación para 'El Súper Humano más humano', en donde los televidentes tuvieron la oportunidad de escoger a su concursante favorito.

Aunque la decisión estuvo reñida entre Acho , Esteban y Olímpico , fue este último, el líder del equipo morado, el que se llevó a casa 150 millones de pesos por haberse ganado el corazón de todas lar personas que desde sus hogares se conectaban a enviarle sus mejores energías para salir victorioso de los encuentros.

Los comediantes, por su parte, seguirán inundando de felicidad a los colombianos con el Desatino Pa' Vos , porque conocen a la perfección la cura para las caras tristes. No te pierdas la transmisión de Sábados Felices todos los sábados a las 8:30 p.m., después de Noticias Caracol.