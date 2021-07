Una noche de adrenalina se vivió en el capítulo 69 del Desafío The Box . Alpha y Beta debieron enfrentarse en el Box Amarillo para disputarse una increíble motocicleta por cada Súper Humano del equipo vencedor y también para obtener la posibilidad de evitar ser sentenciado a muerte. A pesar de la intensidad de la prueba, Acho fue quien, sin lugar a dudas, se robó el protagonismo.

Después de que Alpha lograra ganarle a sus contrincantes utilizando la concentración, fuerza y agilidad para superar los obstáculos de la prueba, el amazónico, Olímpico , Meli y Sonia se convirtieron en los dueños de cuatro motocicletas de alto cilindraje que dejaron con la boca abierta a todos los televidentes debido a su tamaño, belleza y potencia.

Aunque el premio fue recibido con el mayor de los gustos por los triunfadores, cuando Andrea Serna les preguntó cómo se sentían con el obsequio y qué pretendían hacer con él, la respuesta de Acho generó múltiples reacciones entre los amantes del reality de Caracol Televisión pues aseguró que, aunque ya tenía un medio de transporte como este, no tenía mayor idea de cómo utilizarlo.

"Hoy la motivación era... bueno yo tengo una moto, pero... yo no sé manejar moto, pero me gustan las motos y yo dije: no, si gano esta moto, aprendo a manejarla, entonces esa fue mi motivación y llegar con esta moto a donde mi hijo, eso era lo máximo", puntualizó.

Rápidamente, redes sociales como Twitter se llenaron de memes y mensajes de felicitaciones para los cuatro Súper Humanos que lograron llevarse consigo el anhelado obsequio.

"Acho ganándose la moto Vs Acho sin saber manejar", "me alegra por Acho, pero la realidad es que esas dos mujeres de Alpha no se lo merecen", "Olímpico, pero enséñale a manera a Acho", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.