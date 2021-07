Amantes del Desafío The Box arremeten contra Beta por asegurar que Acho no sabe nadar

A medida que avanza la competencia, Beta demuestra cada vez más interés en desestabilizar a Alpha, que solo cuenta con cuatro participantes. Mientras el equipo azul analizaba qué Súper Humanos debían enfrentarse en la prueba acuática para salir vencedores, los amantes del Desafío The Box se tomaron las plataformas digitales para rechazar la estrategia que están utilizando.

La polémica se generó después de que Andrea Serna anunciara que los dos grupos debían esquivar el segundo chaleco de sentencia en el Box Azul. Como Olímpico, quien regresó a la competencia luego de que Morales saliera por una lesión, se encuentra sentenciado, los competidores de Beta empezaron a pensar en cuáles serían las mejores fichas para lograr que Acho también se fuera a 'Muerte'.

El primero en comentar sobre las debilidades de Acho fue Galo , quien aseguró que lo ha visto en diferentes oportunidades desempeñarse en las piscina del reality y no considera que sea una de sus fortalezas. "Pues yo lo he visto y no me parece que nade rápido", puntualizó.

Rápidamente, Karen mencionó que ella sí creía que era bastante bueno y Juan Manuel apoyó la moción enfatizando en que ha obtenido esas agilidades "por el hecho de que tiene el rio ahí al lado".

El análisis no finalizó ahí. Cami , por su parte, dijo que Acho era el más completo de Alpha porque Olímpico tiene un rendimiento satisfactorio en el agua, pero posee algunas falencias a la hora de enfrentarse a las pruebas de precisión.

"Acho llegando de primero y dejando a esteban botado", "Jajaja, dizque Acho no sabe nadar, ese Galo sí que es fastidioso", "¿desde cuándo Acho no sabe nadar?", "los de Beta no saben ni que más inventar. Juan Manuel dizque Olímpico con chaleco no nada bien, él hasta con 5 chalecos de esos le gana a todos", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.