Carlos Torres se pasó de tragos y Juan Palau rompió su pantalón, anécdotas de La Reina del Flow 2

Los actores de La Reina del Flow 2 Carlos Torres (Charly Flow) y Juan Palau (Drama Key) compartieron con sus seguidores, y los amantes de la producción, un en vivo en el que respondieron diferentes cosas relacionadas con su trabajo juntos, los retos y las anécdotas que más los marcaron durante grabaciones.

Los personajes dejaron ver el vínculo amistoso que nació entre ellos en el set y que logró transcender, pues comparten diferentes imágenes, videos de TikTok y, en esta oportunidad, compartieron un espacio a través de sus cuentas de Instagram donde hablaron sin pena y dejando fluir varias historias curiosas que divirtieron a sus seguidores.

Juan Palau y Carlos Torres se fueron haciendo preguntas y leyendo algunas de las que los internautas conectados les enviaban, el cantante empezó por afirmar que fue "un reto animal" haber entrado a la segunda temporada de La Reina Del Flow , sabiendo su gran éxito en la primera, y seguido de eso respondió cuál había sido su anécdota más divertida durante las grabaciones.

Una vez estábamos grabando en Grey Shark, estábamos grabando todos un TikTok y en medio de ese momento me agacho, la ropa de Drama Key me quedaba un poco apretadita, y claro se me abre ese pantalón, voy a vestuario y me dicen “cómo haces eso, ya entras a escena” Contó Palau

Los actores destacaron la magia de la televisión y el gran trabajo del equipo de vestuario. Luego de esto, siguió Torres hablando de lo qué era grabar con Lucho Velasco , Manín en la producción, con quien tiene una gran amistad y con el que compartió un momento que siempre recordará.

"En una escena que estaba grabando con Lucho Velasco, en la escena teníamos que tomar, estábamos bebiendo y nos pasamos de tragos, era la última escena del día, era sábado, hacíamos esa escena y no íbamos para la casa. Nos pasamos un poquito de tragos , no podíamos decir el texto, no reíamos todo el tiempo, decíamos el texto mal" Narró Torres

Entre risas, quienes interpretan a Charly Flow y Drama Key, aclararon que no es usual que esto pase, y que normalmente nunca les dan trago de verdad en las escenas.

"No nos dan trago en las escenas, nos dan agua, gaseosa con agua o algo que simule el color a un whisky, etc., etc., solo que ese día en específico quisimos aprovechar la temática de la escena", reveló Carlos Torres.

Además, resaltaron en el en vivo lo difícil que fue grabar durante pandemia, adaptarse a tantos protocolos y los sustos que se llevaron, eso sí, destacando que están felices con el resultado porque parece que no se hubiera grabado en tiempos duros. Por otro lado, Torres afirmó que lo que vienes estará mucho mejor ya que "se va más de un personaje, no va a sobrevivir mas de un personaje, van a ver romances, nuevos personajes, música, nuevas peleas y conflictos".

Revive acá la conversación de los dos actores: