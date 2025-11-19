Exclusivos Web

-
¡Una anécdota de no creer! Así se grabó la muerte de Manín que dejó a tres actores lastimados
Esta escena de La Reina del Flow 2 causó gran impresión entre los televidentes, por lo que Carlos Torres y Lucho Velasco relataron paso a paso cómo se vivió todo detrás de cámaras.
-
El reguetón más allá de la música: un género que evoluciona con la moda y marca tendencia
En una conversación exclusiva, Lina Carvajal, diseñadora de vestuario de La Reina del Flow, habló de cómo el género ha creado sus propios lineamientos estéticos para transmitirlos al mundo.
-
"Estamos creando país": DJ Pope analiza el reguetón en Colombia, el verdadero Reino del Flow
El experto en el género habló en exclusiva con caracoltv.com del gran trabajo que se ha logrado a nivel internacional con el reguetón, hasta lograr cambiar la historia del país.
-
Inspiración y creatividad: conoce los detalles de la creación del vestuario de La Reina del Flow 2
Durante una conversación exclusiva, Lina Carvajal, la diseñadora de vestuario de la serie, reveló cómo fue todo el proceso y cuál fue la clave para lograr estos looks tan llamativos.
-
Andrés Biermann, productor general de La Reina del Flow, habla del fenómeno del reguetón en Colombia
En una entrevista exclusiva con caracoltv.com, el productor analizó el género como una semilla que echó raíz en las tierras del país y se fortaleció gracias a sus talentosos artistas.
-
¡En exclusiva! Carlos Torres revela el mayor desafío que tuvo durante La Reina del Flow 2
El actor que le da vida a Charly Flow en la reconocida serie habló del gran reto que fue sacar adelante esta producción con los estrictos protocolos de bioseguridad.
-
Andrés Sandoval confiesa el pecado gastronómico que cometió Carolina Ramírez en Medellín
La actriz que interpreta a Yeimy Montoya no pudo resistirse a unos deliciosos chicharrones con hogao que le pasaron por el frente.
-
Carolina Ramírez, Yeimy en La Reina del Flow, hace profunda confesión sobre el reguetón
En una conversación exclusiva con caracoltv.com, la actriz reveló cómo la serie le ha cambiado por completo su percepción sobre el género.
-
La música: la principal razón de Juan Manuel Restrepo para darle vida a Erik en La Reina del Flow
Durante una conversación exclusiva con Caracoltv.com, el actor confesó lo mucho que le apasiona la música y mostró su talento con el beatbox. ¡No te lo pierdas!
-
"Yo quería que la vida fuera un musical": Mariana Gómez habla sobre su carrera artística
La talentosa actriz confesó que siempre ha tratado de disfrutar cada proceso de su vida, desde que empezó a cantar, hasta ahora que está en la actuación.