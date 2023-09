Zharick León recordó con nostalgia lo que significó interpretar a Rosario en Pasión de Gavilanes

A las noches de Caracol Televisión llegó Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable , una producción que promete emocionar a los colombianos con la continuación de esta emocionante historia de los Reyes y las Elizondo, con una nueva generación de gavilanes que tendrán que afrontar todo tipo de situaciones. Zharick León , quien regresa a San Marcos como una fuerte y decidida Rosario Montes, realizó un análisis de lo que significó este personaje y lo que se podrá ver ahora en cada capítulo.

En primer lugar, León, quien también recibió halagos por su papel como Virginia en Romina Poderosa, dio una mirada al pasado al año 2003 y explicó cómo recuerda a aquella mujer que fue el centro de muchas discordias:

"Era una mujer dominada por su pareja, que era su propio proxeneta... cosas rarísimas de la vida. Era una soñadora que descubrió el amor por primera vez con Franco Reyes, era talentosa y apasionada por su música y esto la mantuvo a flote y equilibro", explicó.

Además de esto, que hizo inolvidable a León para muchos colombianos, esta intérprete explicó que en Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable se podrá ver a una Rosario más madura y empoderada que está "dispuesta a dejarlo todo, pero a no perder nada.

Al preguntarle a Zharick León sobre lo que significó para su vida personal haber interpretado a la cantante, a sus 29 años, ella se detuvo para pensar su respuesta y profundizó al respecto:

"Yo estaba muy chiquita cuando interpreté a este personaje. Me refiero a chiquita, no solamente por la edad, yo no era consciente de lo que esto significaba en mi carrera. Cuando yo grababa Pasión de Gavilanes yo vivía en Plutón, no me enteraba de nada y lo más importante eran otras cosas, menos lo que hacía. Mucha inconsciencia y mucha inmadurez. Tuve que tener una pasión muy grande para que Rosario Montes resultara en lo que terminó siendo".

Por último, recordó que vio la novela cuando el mundo estaba afrontando el COVID-19 y sintió admiración por todo el equipo, pues sacaron adelante una producción que revolucionó en diversos aspectos.

"Es una historia explosiva, llena de misterio, acción, drama, personajes nuevos y una nueva generación. Los va a atrapar a todos", comentó Zharick León para invitar a los internautas a conectarse con Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable .

La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continúa. Gracias a su amor y lealtad hoy conforman una dinastía poderosa e influyente.