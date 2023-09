Así se escucha la playlist de Paola Rey, de Pasión de Gavilanes: ¡Le apuesta al talento nacional!

Paola Rey , al igual que el resto de los seguidores de Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable , ha vuelto a reproducir la canción 'Fiera inquita' en sus aplicaciones de música para recordar a la primera generación de actores y para dejarse deleitar por la interpretación de los nuevos artistas. En diálogo con Caracoltv.com, la intérprete de Jimena Elizondo reveló cómo se escucha su playlist y aseguró que es una fiel admiradora de los artistas nacionales.



¿Quién es el cantante favorito de Paola Rey?

La actriz expuso que dentro de los artistas que más escucha se encuentran personalidades como Sebastián Yatra con su éxito musical 'Tacones rojos', Manuel Turizo , Karol G , Shakira , Piso 21 , Monsieur Perine y Greeicy , demostrando así que es una fiel admiradora de los ritmos que recogen un poco del género urbano y del pop en español. Cabe aclarar que la actriz hizo especial énfasis en los temas musicales de Turizo.

"Me gusta un montón. 'Bachata' me encanta, 'Una lady como tú' también. Mejor dicho, me encantan todas (...) Súper colombiana mi playlist", explicó en medio de la entrevista.

Asimismo, dijo que, como era de esperarse, cuando grabó Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable, junto a Danna García , Natasha Klauss , Mario Cimarro , Juan Alfonso Baptista , Michel Brown , Zharick León y el resto de actores que hacen parte del proyecto, reproducían constantemente 'Fiera inquieta', el tema que interpreta Rosario Montes en el Bar Alcalá, ubicado en el centro de San Marcos.

¿Qué canciones giran entorno a la producción?

Para definir a las hermanas Elizondo, Rey aseguró que debe recordar necesariamente a esas figuras que han dejado en alto a Colombia en el extranjero: "yo creo que una de nuestras representantes ya sea Shakira o Karol G, yo creo que por el tema femenino, estas mujeres son personajes que representan a las colombianas muy bien", señaló.

Respecto a Juan, Franco y Óscar agregó que Maluma podría definir bien esas cualidades sensuales y masculinas que caracteriza a los hermanos. Por último, mencionó que el género musical que sin lugar a dudas le recuerda a la nueva generación de galanes es el country.

