Zharick León reveló en cuáles escenas de Romina Poderosa sintió nervios, ¿por qué?

Para nadie es un secreto que Romina Poderosa arrasó en todo sentido desde su estreno en Caracol Televisión, y ahora que está en su recta final ha logrado emocionar a los colombianos gracias a sus giros dramáticos inesperados y lo que ha sucedido tanto con la protagonista, como con la villana de la historia: Virginia Vélez, interpretada por Zharick León .

León, quien es una actriz con una extensa y admirable trayectoria, se refirió a este personaje tan oscuro y complejo al que le dio vida y que representó un verdadero reto para su carrera actoral, pero que también le dejó grandes lecciones y momentos de satisfacción.

“Virginia es una mujer a la que la dominan sus sombras… es una sobreviviente y una víctima de violencia intrafamiliar y de ahí salió este monstruo. Tuvo en su niñez un tiempo muy desafortunado de muchos abusos y la vida que ella creó se convirtió en un refugio de su verdadera identidad”, explicó la intérprete de 48 años.

Zharick reafirmó el apoyo de sus seguidores y el respeto de tantos colegas y fanáticos al interpretar a Virginia Vélez, quien al final fue desenmascarada y lamentablemente ejecutó a su esposo Sergio . Ya que este proyecto resultó tan significativo en su trayectoria profesional, ¿qué sucedió en el ámbito personal y como logró darle vida a la antagonista de Romina Poderosa con todos sus matices?

“Cuando construyes estos personajes empiezan a salir cosas y hacer catarsis, encontrarte y descubrirte. Yo veía esa inconsciencia y maldad de Virginia y quería entender por qué era así”, expresó y agregó que en el proceso de construcción de ‘El Don’ identificó aspectos en los que alcanzó a sentirse identificada en algún sentido.

“Me identifico mucho porque hay represión, dolor, sufrimiento y ese tener que sobrevivir y resurgir de la nada… A veces la ola llega y te pega tus buenas revolcadas, pero es a través de esas experiencias que descubres tus fortalezas”.

Por otra parte, Zharick León, quien saltó al estrellato por su participación en Pasión de Gavilanes, explicó que en ciertas escenas donde debía mostrar su carácter, los nervios se apoderaban de ella e incluso la causaban conflictos.

“Me hubiera gustado no estar tan nerviosas en esas escenas, porque como eran tan exigentes, a veces ni podía dormir pensando: "Qué tal que no me salga bien, que tal que se me olvide, que tal que no me saliera la emoción”, y me hubiera gustado disfrutármelas más, pero las del final donde a ella la descubren… Fueron de las que más gocé”.