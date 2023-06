Zharick León, de Romina Poderosa, recordó cómo aprendió a montar bicicleta, ¿toda una downhillera?

Además de ser una talentosa actriz y una mujer despampanante, Zharick León ha demostrado ser una persona apasionada por la actividad física, pues constantemente comparte contenido en redes sociales donde se le ve cargando pesas, haciendo sentadillas o entrenando en el gimnasio. Lo cierto es que con el lanzamiento de Romina Poderosa , León se le midió a recordar cómo fue la primera vez que montó bicicleta.

Aunque no recordaba muy bien cómo fue este momento de su infancia, la actriz señaló que siempre contó con la ayuda de sus padres: "Estaba en el barrio Militar de Crespo (ubicado en Cartagena, Bolívar), creo que las calles todavía estaban sin asfaltar, hacía mucho sol y estaba con mi papá (...) Creo que me caí y mi papá me dijo 'no, se tiene que volver a parar y volver a subir'", expresó en medio de la entrevista para Caracoltv.com.

Asimismo, añadió que se le genera un poco de nostalgia recordar la primera vez que su papá la soltó para manipular el vehículo ella misma, pues aunque tenía un poco de miedo, logró aprender bastante rápido.

"Era una bicicleta que tenía amortiguadores en la barra central (...) En ese momento éramos tres y era la bicicleta de todos, nos la trajo el Niño Dios", contó.

Finalmente, la cartagenera invitó a todos los seguidores de Caracol Televisión a no perderse ningún capítulo de Romina Poderosa, la nueva producción que narra la historia de una joven downhillera que defiende a la comunidad del barrio en donde vive de un grupo de usureros que busca tomar control de la zona. Romina pronto conoce a Laura, una mujer idéntica a ella que resulta ser su hermana biológica, pero que en realidad fue criada por Sergio, interpretado por Emmanuel Esparza, y Virginia, a quien Zharick León le da vida.

León ha tenido la oportunidad de deleitar a los televidentes al participar en grandes proyectos de Caracol Televisión como 'Pasión de Gavilanes' e incluso 'Dora, la celadora'. Además ha trabajado en proyectos cinematográficos de renombre a nivel internacional como 'Alborada Carmesí' o 'Los Ajenos Fútbol Club', lo que le ha permitido convertirse en una experta en el mundo de la actuación.