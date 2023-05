Juanita Molina, protagonista de Romina, se accidentó con la bicicleta de downhill en las grabaciones

Romina Poderosa llega a los noches de Caracol Televisión en el mismo horario de Ventino, el precio de la gloria , para enamorar a los espectadores con una historia cargada de pasión por el deporte, adrenalina, justicia y mucho amor. En diálogo con Caracoltv.com, Juanita Molina , intérprete de Romina Páez y Laura Vélez en la producción, se refirió a un incidente que tuvo durante las grabaciones.



Juanita Molina se accidentó en el rodaje de Romina

Al aceptar el papel de Romina, Molina tuvo que tomar varias clases para adentrarse al mundo del downhill y, aunque se valió de algunos dobles de acción para las escenas más complejas, la actriz logró tener un gran cercamiento a la bicicleta. Cuando estaban en la segunda semana de rodaje, a la joven le pidieron hacer una escena con 'La Morocha'; sin embargo, ella era bastante pequeña para manipularla adecuadamente; incluso, reveló que sus pies niquiera alcanzaban a tocar el suelo.

"Teníamos una escena que era súper dramática en donde el director quería que yo hiciera un recorrido en bicicleta por una montaña, la tirara y llegara al punto final, entonces, o sea, practiqué como una hora ese recorrido y todas las veces me salía porque había una parte quera súper delgadita, una subida en un andén y todo bien y el de cámara me dice 'venga la pasamos'", expresó en medio de la entrevista.

A pesar de que aseguró que tenía el movimiento más preparado que nunca, el resultado no fue el esperado, pues cuando fue a hacer la maniobra se fue de cara en la bicicleta, lo que le ocasionó una pequeña lesión en la pierna que al día siguiente se convirtió en un enorme morado.

¿De qué trata Romina Poderosa?

La producción narra la historia de romina, una joven arriesgada y apasionada por el dowhill que alza su voz en pro de la comunidad para enfrentar a los hermanos Chivita, una familia que presta dinero a las personas que lo necesitan y luego se aprovechan de la situación para hacer de las suyas. Su vida da un inesperado giro cuando un día descubre que tiene una hermana gemela que creció en el seno de una familia con más posibilidades económicas.