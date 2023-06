Estreno Romina Poderosa: Estos fueron los memes y halagos más creativos que dejaron los internautas

El primer capítulo de Romina Poderosa resultó ser todo un éxito en las plataformas digitales, pues conforme se emitía en televisión, los espectadores se tomaron Twitter para reaccionar con furor no solo al talento del elenco, sino también a la belleza de actores como Emmanuel Esparza , Kevin Bury , Juan Guilera, David Palacio, Zharick León y por supuesto Juanita Molina.

No me voy a perder #RominaPoderosa por la trama pic.twitter.com/EFdGPkGRx8 — Nagelly (@LadivaNaggys) June 1, 2023

"20/10 el casting de los actores masculinos", "Zharik León fue y es la mujer más hermosa de este país", "Zharick León en su primera aparición como Virginia nos dio espina de ser buena, ya la quiero ver en su faceta de villana", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

La producción contratando a todos los actores de La Reina del Flow#RominaPoderosa pic.twitter.com/LMvp258Cd2 — Santiago Monroy (@S_mg22) June 1, 2023

Este episodio fue un abrebocas a la vida de Romina, una joven deportista de downhill que se siente motivada a apoyar las nobles causas que la rodean. Luego de ganar en una competencia en el barrio y de ser entrevistada, la joven recibe la visita de Laura, una mujer idéntica a ella que resulta ser su hermana biológica. Durante el episodio, la downhillera acepta salir con Calidoso, interpretado por Palacio, mientras que la hija de Sergio sostiene una relación con Santiago, a quien Guilera le da vida.

Lo curioso de la primera cita de Romina y Calidoso es que resulta ir muy bien, hasta el punto de que terminan disfrutando de una noche de pasión que fue muy comentada por los fanáticos, quienes aseguraron que, aunque todo había ocurrido muy rápido, les encantó que sintieran la química desde el minuto cero.

#RominaPoderosa soy como Romina el la primera cita sin perder el tiempo 🤭🤭🤭🤭 pic.twitter.com/333YoZZZKq — j i (@JorgeIv27145087) June 1, 2023

El man y Romina llegando en caballo al motel #RominaPoderosa pic.twitter.com/o1V6AGbVzy — Santiago Monroy (@S_mg22) June 1, 2023

El grupo de prestamistas que se aprovecha de la gente de escasos recursos también se robó las miradas no precisamente por lo malos que son sus integrantes, sino por su atractivo físico, pues los fanáticos no dudaron en publicar comentarios como: "pero con un gota gota como Kevin Bury, que me cobre todos los intereses que quiera", "yo le pago en especie los intereses a Kevin Bury", entre otros mensajes.

