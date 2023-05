Esta es la playlist que Emmanuel Esparza, actor de Romina Poderosa, escucha para montar bicicleta

Uno de los actores más cotizados que conforman Romina Poderosa , la nueva producción de Caracol Televisión que se transmitirá desde el 31 de mayo a las 9:30p.m., es Emmanuel Esparza . En medio de una entrevista, el intérprete de Sergio se le midió a responder cuál sería su playlist ideal en caso de medírsele a montar bicicleta de downhill, tal cuál hizo Juanita Molina en las grabaciones cuando le dio vida a dos personajes al mismo tiempo.

"Creo que debería empezar por la música que pongo cuando voy en moto, porque yo soy motero", expresó durante la conversación con Caracoltv.com. Dentro de las canciones que más se destacan se encuentran temas como 'Highway to hell', de ACBC; 'Enter sandman', de Metallica; 'Alive', de Pearl Jam; 'Smells like teen spirit', de Nirvana y por último, pero no menos importante 'Learn to fly' de Foo Fighters.

Mira también: Juanita Molina, protagonista de Romina, se accidentó con la bicicleta de downhill en las grabaciones

Sergio, un personaje lleno de drama y sorpresas, según Esparza

El español aseguró que su personaje tiene una historia bastante oscura que se va ir desarrollando a medida que vayan avanzando los capítulos de la producción; por eso invita a los amantes de la aventura, las buenas historias y la adrenalina para no perderse el lanzamiento de Romina Poderosa, el proyecto que narra la historia de una joven motivada por las causas sociales que se entera un día que tiene una hermana gemela con la que nunca tuvo contacto.

No te pierdas: Después de recibir muchos "no", Juanita Molina obtuvo su primer protagónico en Romina a los 25 años

"Me encanta que es un personaje que normalmente no estoy acostumbrado a interpretar y son los que más me gusta hacer, investigar otro tipo de papeles (...) Tiene un oscuro secreto muy sórdido, muy malo que lo va a castigar y acompañar a lo largo de toda la serie y lo que no les puedo contar es cuál es el final del personaje, que me parece espectacular, pero bueno, al final de todo (...) Va a tener un momento muy importante dentro de la historia, cuando realmente se enteren todos de lo que hizo cuando era más joven", expresó.

Te puede interesar: Romina Poderosa: una joven frentera, justiciera e imparable a la que un día la vida le cambiará

Publicidad