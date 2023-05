Juanita Molina, protagonista de Romina Poderosa, creó su playlist para montar en 'La Morocha'

Juanita Molina es la actriz que con tan solo 25 años logró obtener un protagónico en Romina Poderosa , la nueva producción que llega a las noches de Caracol Televisión. Romina Páez al ser una joven entusiasta, amate del deporte y decidida a ayudar las nobles causas destacará gracias al downhill, deporte que la reta a ser cada día mejor y aponerle a su vida la dosis de adrenalina que requiere.

En diálogo con Caracoltv.com, Molina reveló cuáles serían las canciones que no le podrían faltar en su lista de reproducción para ir a montar en 'La Morocha', la bicicleta que caracteriza a Páez dentro de la comunidad en la que vive.

"Yo oigo de todo, entonces sería.... Ahorita tengo pegado "Un x100to', esa iría ahí. Hay una canción de un español que se llama 'Mi Condena' que me encanta, habría algo de Cultura Profética, una que otra electrónica, habría Jungle es una banda que me fascina, habría una que otra salsita, creo que sería muy variada", señaló en medio de la entrevista.

Juanita Molina y el accidente que tuvo en las grabaciones de Romina

Aunque se apoyó de los dobles de acción para recrear las escenas más complejas de la producción, Molina aprendió mucho sobre el dowhill y el manejo de la bicicleta para hacer algunos movimientos. Durante las grabaciones, la joven sufrió un pequeño percance debido a que tenía que hacer una maniobra que al final no resultó ser la mejor manera posible.

"Teníamos una escena que era súper dramática en donde el director quería que yo hiciera un recorrido en bicicleta por una montaña, la tirara y llegara al punto final, entonces, o sea, practiqué como una hora ese recorrido y todas las veces me salía porque había una parte quera súper delgadita, una subida en un andén y todo bien y el de cámara me dice 'venga la pasamos'", dijo.

Al final, cuando se fue de cara contra el piso, se percató de que se había lastimado una de las piernas, pues al día siguiente le apareció un morado enorme que tardó en desaparecer bastante tiempo.