Juanita Molina, de Romina, agradeció a los dobles de acción por ayudarla en las escenas de downhill

Romina Poderosa llega a las noches de Caracol Televisión este miércoles 31 de mayo para sorprender a los aficionados con una historia cargada de adrenalina, justicia, amor y trabajo en equipo. Durante el lanzamiento para medios, los actores que conforman este elenco se sinceraron en Caracoltv.com y hablaron sobre los retos que supuso este proyecto y lo que más les gustó de trabajar juntos.

La primera en referirse al tema fue Juanita Molina , una actriz que tan solo a los 25 años logró obtener su primer protagónico en esta producción, para el cuál no solo tuvo el reto de sumergirse en el mundo del downhill, sino que también se vio en la necesidad de exponer lo mejor de su talento, pues interpretó a dos personajes al mismo tiempo: Romina y Laura.

"Muchas de las escenas que van a ver de acción son gracias a los increíbles dobles que tuve, eso es súper importante porque aunque yo empecé a empaparme mucho del mundo del downhill, a tener manejo de la bicicleta, a empezar a familiarizarme con este objeto, sin los dobles Romina Poderosa no existiría", expresó en medio de la entrevista.

Asimismo confesó que la expresión que más caracteriza al personaje es "pelao", un término que usa constantemente para referirse a la gente cercana y que estaba escrito en el guion: "al principio yo lo sentía súper alejado a mí, yo decía ¿pelao?' pero ya después a nosotras con Nayive, que es mi mejor amiga, nos decían le tienen que bajar, ya lo están diciendo demasiado", afirmó.



Un elenco de ensueño conforma Romina Poderosa

Los productores y directores de este proyecto dijeron que hicieron una especie de lista al Niño Dios para manifestar el elenco de ensueño, fue sí como lograron llegar a un acuerdo con actores de la talla de Emmanuel Esparza , Zharick León , David Palacio, Juan Guilera, entre muchos otros, que llenan la historia no solo de misterio por la forma en que las gemelas fueron separadas al nacer, sino que también le brindan un poco de sensualidad y hasta sentido del humor.

Palacio, de hecho, se refirió a lo difícil que fue interpretar a un policía: "fue un reto interpretarlo por el estigma que se esconde y hacer que lo quiera la gente y que lo ame por la persona que es y por la labor que hace ante la sociedad y de verdad que es un pana bien entregado a su trabajo, justo, disciplinado", mencionó acerca de Calidoso.

Zharick León, que da vida a la villana, reveló que algo curioso que recuerda de todo el proceso de grabación fue que no estaba del todo preparada para el casting, pues lo hizo de manera virtual: "no es lo mismo hacer el casting en un estudio que hacerlo en frente d eun computador y con una cantidad de exigencias y cosas, entonces uno no se conecta igual".

Finalmente, Esparza y Guilera se refirieron al apoyo que han tenido por parte de sus colegas y de los demás trabajadores de Romina Poderosa, ya que esa acogida por parte de la cultura colombiana les ha hecho sentir como si estuvieran en sus países natales, lo que les permitió hacer un trabajo mucho mejor frente a las cámaras.

