Prueba de Sentencia y Bienestar del Desafío: la comunicación es la clave para el triunfo

Primero, Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, confirma que son cuatro mujeres y tres hombres los que van a competir en el Box Rojo. Además, que el ganador se llevará 20 millones de pesos, por lo cual, todos se emocionan con la cifra que podrán recibir.

Cómo es la prueba del Desafío Siglo XXI

Prueba de contacto, en la que un integrante de cada equipo guiará al resto que estará a ciegas. Los encargados de anotar deberán evitar los troncos y encontrar los balones para llevarlos al inicio del Box. Los primeros en anotar siete puntos se quedan con el triunfo.

Luego de la explicación, cada equipo se reúne para hablar sobre cómo van a organizarse y lograr cumplir con el objetivo antes que los demás equipos. Los participantes que van a competir son los siguientes:

Gamma: Gio, Zambrano, Cris, Yudisa, Rosa, Mencho y Grecia.

Alpha: Valentina, Deisy, Gero, Eleazar, Leo, Manuela y Tina

Omega: Juan, Camilo, Potro, Katiuska, Myrian, María C y Sathya

Quién ganó la prueba del Desafío

Después de que cada equipo la diera toda en La Ciudad de las Cajas, el primero que obtiene los siete puntos es Alpha y después se definió el segundo lugar.

Para ello, las participantes que estaban con el megáfono cambiaron y así desarrollar el juego de otra manera. Tras esto, Omega queda de segundo lugar y Potro se emociona y le dedica el triunfo a su hija Emily.

