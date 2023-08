Camila Rojas relata cómo le rompieron el corazón por primera vez, ¿fue como a Álex Bedoya?

El papel de Álex Bedoya, interpretado por Camila Rojas en Romina Poderosa , ha logrado que los televidentes se sientan identificados con esta mujer, ya sea por su personalidad o por el triángulo amoroso en el que quedó envuelta entre Calidoso y Romina, sin dejar de lado todo lo ocurrido con Landines.

Esto porque en la vida cotidiana muchos han sufrido por diversas cuestiones del amor, ya sea por algo que no puede ser o porque a pesar de todos los intentos las cosas no salen como lo esperaban, algo que ha atravesado esta aguerrida sargento a lo largo de toda esta historia.

Es por ello que le preguntamos a Camila Rojas por la primera vez que le rompieron el corazón, lo cual la llevó a recordar una relación de cuando ella era una adolescente.

Iniciando con su relato, la actriz de Romina Poderosa nos cuenta que había un joven, de esos que se destacan por ser considerados como los populares y lindos del barrio, del cual ella estaba profundamente enamorada y al que siempre buscaba cuando salía del colegio, sin embargo, él empezó a cambiar su actitud hacia ella.

"Da la casualidad, al estilo de Calidoso, que cambió y no me decía el porqué y yo decía 'pero a este tipo qué le pasa'. Como dos semanas después lo llamé y lo invité a cine, pero me comentó que ya no podía salir conmigo por unos problemas familiares", recalca quien le da vida a Álex Bedoya.

Ante esto, Camila Rojas confiesa que a diferencia del sargento de Romina Poderosa, este joven sí fue más directo y cuando ella le preguntó por lo que iba a suceder entre ellos, él le respondió que lo que realmente pasaba es que había llegado su novia de un intercambio y que prefería estar con ella, pues le gustaba más, y le solicitó que no se volviera a acercar a él.

Tras la dura noticia, la actriz se fue a llorar a su casa, pero resalta que actualmente ya no se toma las cosas de esa manera: "hoy en día ya no se llora por amor jaja, no mentira, si uno de verdad tiene cualquier tipo de sentimiento hay que vivirlo, afrontarlo con madurez, sin rencores, sabiendo que la vida sigue y que si algo se va es porque va a llegar algo muchísimo mejor".

