Camila Rojas confiesa por qué Álex Bedoya, en Romina Poderosa, era su personaje soñado

Álex Bedoya se ha convertido en un personaje clave en la historia de Romina Poderosa , pues su sagacidad le hizo darse cuenta de que no tenía ideas descabelladas con respecto al falso fantasma de Romina, el cual no solo afectaba a los habitantes de La Mirla, sino también a Calidoso. No obstante, esta sargento logró trascender y dejó una enorme huella en Camila Rojas.

Estar envuelta en un proyecto en su natal Colombia hizo que esta actriz se emocionara por trabajar en la pantalla chica nacional, sin embargo, desde que leyó el libreto se dio cuenta que era escrito para ella y que cumplía con muchas de las aspiraciones que tenía al momento de tener un personaje soñado.

Al preguntarle por qué Álex Bedoya se convirtió en uno de los personajes más hermosos que llegaron a su vida, tal y como lo hizo saber en sus redes sociales, Camila Rojas nos revela que: "primero que todo me dio la oportunidad de hacer acción, toda mi vida soñé con hacer un personaje que tuviese que pelear, montar moto y tener una personalidad aguerrida".

"Es un personaje lindo porque tiene una dualidad entre una mujer fuerte y todoterreno, pero a la vez es una mujer muy sensible, muy humana, que lucha mucho por la justicia", exalta la actriz, quien hace énfasis en aquellos factores que hacen a esta sargento alguien único y con el carácter que se necesita para afrontar todos los problemas en una historia como la de Romina Poderosa.

Con respecto al casting, del cual un amigo le había informado, Camila Rojas revela que no solo su perfil gustó, sino que todo este proceso fue rápido para el tiempo que generalmente se toman en esto, lo cual para ella fue una buena señal. Ante esto, nos confiesa que no se emocionó no solamente por obtener el papel, sino porque era la forma de finalmente grabar una producción en Colombia.

Definitivamente, Álex Bedoya causó un antes y un después en la vida de esta actriz, quien se midió en varios aspectos para conseguir plasmar todo lo que envuelve a esta sargento que se ha ganado el cariño de los televidentes, pues la han visto como una referente.

"Eres de los personajes más hermosos que ha llegado a mi vida. Si me dieran a elegir otra vez un personaje para interpretar sin duda te elegiría a ti. Gracias por permitirme hacer lo que siempre soñé ejecutar con un personaje. Eres un ejemplo de rudeza sin perder la nobleza de tu alma, eres una mujer correcta que no le importa si le hacen bien o mal, al final siempre estás dispuesta a servir y ayudar", comentó Camila Rojas a través de una publicación en sus redes sociales.

