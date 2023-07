David Palacio, de Romina Poderosa, revela tres las tres señales de que no has olvidado a tu ex

David Palacio interpreta a Cristóbal Ruiz en la producción de Romina Poderosa , allí es un sargento de la policía más conocido como Calidoso , quien desde el primer capítulo tuvo una conexión única con la joven downhillera. Él se enamoró profundamente y su romance fue fugaz y corto, sin embargo, su relación no pudo prosperar por una serie de eventos que le hicieron creer que ella había fallecido, por lo que superar su pérdida fue algo básicamente imposible.

Teniendo esto en cuenta, el actor reveló en una entrevista con Caracoltv.com, tres señales para identificar si alguna persona no ha superado a su expareja; pues su personaje sabe más que nadie lo que es pasar todo el día pensando en la otra persona y creer que será imposible volver a darse una nueva oportunidad en el amor.

Mira también: David Palacio, de Romina Poderosa, reveló qué cualidades de una mujer logran enamorarlo

La primera señal de que no se ha olvidado a su expareja es que “No dejas de soñar con ella”, y esto es algo que claramente Calidoso ha padecido, pues después de supuestamente enterrar a Romina, cuando en realidad era el cuerpo de Laura, él tenía problemas para sacar a la joven de su cabeza, pues lo perseguía en sus sueños.

Como segundo elemento, el paisa de 30 años cree que otra señal es llamarla al estar ebrio, y esto es algo que suele suceder de forma recurrente cuando las personas intentan buscar un escape a la realidad y a la vida sin su pareja, sin embargo, esto no ocurrió con el sargento.

Mira también: David Palacio, actor de Romina Poderosa, recordó cómo fue su primer beso, ¿se arrepiente?

Publicidad

El tercer elemento que indica que una persona no ha olvidado a su ex, según Palacio es: “Que los olores te recuerdan a ella, y si ves alguien paras un segundo y te ilusionas, pero no …te das cuenta de que no era ella”. Un claro indicio de que, hasta el momento, el sargento no ha superado a Romina , es que la vio en repetidas ocasiones y le costaba conciliar el sueño o llevar a cabo sus tareas normalmente.

Adicionalmente, en La Mirla existía el rumor de que el fantasma de Romina rondaba por las calles, así que para el agente de policía era casi una tarea imposible dejar atrás a ese intenso amor.