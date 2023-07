Romina y Virginia se enfrentaron en una fuerte discusión en la que una de ellas perdió el control

La historia de Romina Poderosa cada vez se pone mejor, pues la protagonista ha tenido que hacer varios cambios en su plan , sin embargo, algo en lo que no ha podido avanzar es su relación con Virginia, la mamá de su hermana.

Y es que parece que contrario a lo que está sucediendo con Sergio, con quien cada vez tiene más cercanía, con el personaje interpretado por Zharick León no está teniendo una buena experiencia y por eso pelean con bastante frecuencia.

En varias ocasiones la mujer ha cuestionado las actitudes de la que cree que es su hija y por eso Romina ha tenido que inventar historias que justifiquen sus olvidos, su cambio en su manera de hablar e incluso en sus amigos.

En el capítulo más reciente las dos mujeres enfrentaron uno de sus momentos más difíciles y este definitivamente se convirtió en la peor pelea que han tenido en sus vidas.

Todo inició después de que Laura llegara a su casa, pues lo primero que hizo fue dialogar junto a su madre sobre lo que había estado haciendo esos días. Sin dudarlo, la joven le dijo que siempre estuvo junto a Santiago, su novio.

Con lo que Romina no contaba era con que la mamá de su hermana ya sabía todo y por eso la estaba dejando mentirle de manera tan directa. Finalmente, a la mitad de su discurso Virginia la interrumpió diciéndole “no seas tan descarada”.

Es entonces cuando entre gritos le empezó a decir que no tolera las mentiras y no soportaría lo que está sucediendo. La mujer le confiesa a su hija que ya se enteró de lo sucedido entre ella y Juan Manuel y le dice que “es de quinta”.

Como respuesta, Romina le dice que no le grite, que pueden hablar, pero que a los gritos ella no está dispuesta a discutir. En ese momento llega Sergio para tratar de calmar un poco la situación entre las dos.

La mujer explica que Laura es una joven mentirosa y que terminó con Santiago, pero sin decirles. Por otro lado, Sergio intenta arreglar las cosas, pero también termina gritando a su hija y a su esposa.

El hombre le dice a Virginia que su hija no tiene que contarles nada que no quiera, mientras que ella insiste en que es una vergüenza haber descubierto lo que hizo la joven, no por parte de ella, sino por parte de Abelardo.

Finalmente Romina la llama egoísta y le da un golpe a su escritorio, lo que hace que la mujer pierda el control por completo. Enfurecida le dice que la tiene en shock y que no la enviaron a París para que se le lanzara a Juan Manuel.

Nuevamente, Sergio les dice que deben hablar de una forma civilizada, pero Laura se opone, dice que no quiere conversar con ella y se va a su cuarto, no sin antes decirles que no está ni con Santiago, ni con Juan Manuel.

Virginia le insiste que solo quiere ver a la hija a la que criaron con principios y la respuesta que obtiene es “¿cuáles, esos principios, los de acostarse con el papá de mi novio?”, esto la descontrola aún más y la mujer está a punto de golpearla, pero su esposo lo impide.

