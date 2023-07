Leo descubre quién le contó a Nayibe sobre el robo del que sería víctima y toma represalias

Tras la muerte de Romina, Leonardo Chitiva cambió su personalidad completamente y poco a poco se convirtió en el jefe, dejando de lado a su hermano Marlon, a quien siempre criticó por su modo de hacer las cosas.

Con el asesinato de Benny, los dos hermanos decidieron arreglar sus problemas, sin embargo, el mayor sigue queriendo que Leo caiga, pues no está de acuerdo con que sea él quien lidere todo con el Don.

En el capítulo más reciente, Nayibe y su familia son víctimas de un robo y Estiven les avisa para conseguir que se cuiden antes de que suceda , no obstante, esto también les da tiempo de avisar a la policía para que capturen a Marlon.

Cuando esto sucede y se desata una balacera, el delincuente debe esconderse y llama a Leo para decirle que hay un nuevo soplón dentro del grupo, pues a él ya lo estaban esperando antes de llegar a la casa.

Rápidamente, él identifica a Estiven como el sospechoso principal y por eso decide confrontarlo con violencia. Primero cuestiona por qué hace tantas preguntas y luego le dice que le recuerda al ‘Nuche’ quien los delataba anteriormente.

Muy enojado, Leo le dice que no puede creer que le haya fallado de esta manera, pues es su mejor amigo y le apunta con su arma. En medio de la pelea el joven acepta que sí le avisó a Nayibe sobre el atentado.

Con su vida en riesgo, Estiven le pide que primero lo deje explicarle la situación antes de dispararle y le recuerda que han sido amigos durante toda su vida. Afirma que si no le hubiese avisado a la joven y a su familia los estarían sepultando a todos.

En medio de gritos le reclama a Leo porque ahora no le importa nadie, no se preocupa por la gente del barrio y le dice que está haciendo las cosas mal. “Alguien se lo tenía que decir”, le asegura y continúa diciendo que para liderar la mafia no debe ser igual a su hermano.

Estiven le dice que siempre criticó a Marlon, pero que ahora es igual a él y si las cosas continúan así se retirará, aunque ha estado junto a él en todo no quiere seguir así y no permitirá que asesinen a las personas de la Mirla.

Leo le dice que asesinar a la familia de Nayibe nunca fue su orden y es entonces cuando su amigo le insiste en que Marlon no lo respeta y por eso tampoco sigue sus instrucciones , solo quiere quitarle su lugar.

Chitiva insiste en que su hermano estuvo muy cerca de ser capturado, se muestra dolido y traicionado, por eso le grita a su amigo y le apunta nuevamente ordenándole que se vaya del lugar o “no responde”.

