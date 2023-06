Santiago discute con Romina porque ella no le habló de la infidelidad de Virginia y Abelardo

Romina tiene cada vez más dificultades haciéndose pasar por Laura, pues cada uno de los miembros de su vida nota que su personalidad, su forma de hablar e incluso su actitud es distinta. Sin embargo, poco a poco se ha adaptado a la situación.

Debido a esto, le ha dicho a todos que se golpeó muy fuerte la cabeza y que se le han olvidado algunos detalles de su vida. Santiago y sus padres se han preocupado mucho por ella, pero Romina insiste en que está bien.

A pesar de esto, su relación con Virginia, su mamá, no pasa por el mejor momento y han tenido varios enfrentamientos en los que resultan peleando por lo que sucede en la casa, por la relación de la familia y cómo no, por el gran cambio de Laura.

Han pasado varios capítulos desde que la mujer dijo que ella le fue infiel a Sergio con Abelardo , aunque esto no es cierto, solo lo dijo para que su esposo no descubriera el negocio que tiene junto a los padres de Santiago.

Las peleas debido al tema han continuado y por eso, durante una cena en la casa de los Vélez para recibir a Juan Manuel, madre e hija tuvieron una discusión en la que Romina le reclama por la infidelidad y le dice que tenga cuidado.

Todo esto mientras que Santiago está escuchando detrás de la puerta y la confronta cuando Virginia se ha ido. Ella le pregunta si está enojado por haberse enterado de la infidelidad y aunque él le dice que sí, en realidad lo que le molesta no es esto, sino que ella no le contó al enterarse.

Santiago le dice que la infidelidad no tiene nada que ver con ellos y que no les afecta, además le pregunta a Romina si cree que su papá es un santo , algo a lo que ella responde que no y él insiste en que lo sucedido entre Virginia y Abelardo no les interesa.

El joven insiste en que le molesta que ella no le hubiese contado de la infidelidad tan pronto se enteró, pues los dos habían decidido decirse absolutamente todo. Además, se siente mal por haber escuchado todo detrás de la puerta.