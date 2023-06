Romina Poderosa: estos son los dramas y secretos de esta cautivante historia

Unos de los factores fundamentales para el desarrollo de la historia de Romina Poderosa son el drama y los secretos, pues la trama principal gira entorno a todo lo que hay detrás de dos gemelas que fueron separadas al nacer y luego deben afrontar el impacto y las consecuencias que se generan tras su primer encuentro.

Capítulo a capítulo esta producción ha logrado envolver a los colombianos, quienes cuando creen saber qué es lo que pasará terminan con la boca abierta ante cada uno de los hechos que ocurren entre los personajes, es por ello que aquí recopilamos algunas de las escenas más importantes con respecto a estos dos puntos clave.

Sin duda alguna, el secreto más grande de esta historia fue el hecho de que Yesenia y Sergio ocultaran el hecho de que Laura y Romina eran gemelas y estas hermanas tuvieran que darse cuenta por causa de un torneo que ganó la downhillera. Este se convirtió en el eje central de toda esta producción, dado que la joven de La Mirla quiere que su padre pague por todo el daño causado.

Lo importante en este punto es que la madre de estas mujeres tuvo el tiempo suficiente para contarles todo lo que sucedió, pues el español la había engañado al decirle que una de sus hijas había fallecido mientras que daba a luz, para luego dejarla a ella y a la recién nacida a su suerte y con bastantes carencias para mantenerse.

Con respecto al drama, una de las escenas más impactantes de esta historia fue cuando Romina se enteró de lo que ocurrió en el atentado planeado por los Chitiva. Rubén fue el encargado de contarle a la joven sobre la fatídica muerte de su madre y su hermana, algo que terminó quebrándola por completo.

Todo esto causó que ella tomara la determinación de vengarse de quienes se encargaron de destruirla, es decir, de los extorsionistas y de su padre, quien la separó de su gemela. Este hecho fue el que le dio un giro definitivo a la downhillera, quien consideró que ya no tenía nada más que perder.

El dolor de la supuesta muerte de Romina dejó desconsolados a todas las personas de su barrio, pero principalmente a Calidoso y a Nayibe, quienes eran los más cercanos a ella en este momento. No obstante, la joven no pudo evitar tener el corazón roto y se vio obligada a ir a ver cómo se llevaba a cabo su funeral.

En medio de esto, uno de los asistentes la vio a lo lejos y advirtió a todos de que su fantasma estaba allí. Ella, llena de miedo, salió huyendo del lugar, sin embargo, Calidoso, quien estaba en busca de un verdadero consuelo, decidió ir detrás de la ciclista para encontrarse nuevamente con ella.

El drama no ha dejado de rodear a Romina desde que los Chitiva cumplieron con sus amenazas, pues tomar el puesto de Laura no ha sido una tarea fácil, no solo por adoptar cada uno de sus comportamientos, sino por verse obligada a tener relaciones con personas que ni siquiera conoce, tal y como Sergio, Virginia y Santiago.

Es por ello que uno de los momentos más tensionantes de esta historia se dio cuando Romina se negó a aceptar la propuesta de matriomonio del argentino, ya que ella no consideraba que esto fuera prudente. El gran problema de esto es que los padres de su hermana empezaron a dudar sobre sus comportamientos e hizo que todo esto expusiera aún más su verdadera identidad.

Los secretos siguen siendo protagonistas de esta historia, pues a medida que Romina avanza con su plan se entera de situaciones a las que se vio sometida su hermana o sufre con lo que ocurre en la vida de las personas que ama y de las que se tuvo que alejar.

No obstante, uno de los secretos que más la han impactado fue el hecho de que Laura estuviera embarazada y que además se sintiera ilusionada con el hecho de convertirse en madre, por lo cual no pudo evitar llenarse de rencor y pedirle a la mejor amiga de su gemela que no le fuese a contar a nadie de esto, dado que ella piensa que lo perdió.

Finalmente, uno de los momentos que más tiene en vilo a los fanáticos de Romina Poderosa es el gran misterio que genera Virginia alrededor de su negocio con los Chitiva, pues está empezando a generar dudas en Sergio, quien la vio hablando por medio de su segundo celular, el cual utiliza solo con estos fines delictivos.

Es por ello que la supuesta madre de Laura tuvo que fingir que le estaba siendo infiel a su esposo para evitar que él indagara más y descubriera lo que ella hace a sus espaldas.

