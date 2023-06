Esta es la táctica más original que ha usado Juan Guilera, actor de Romina Poderosa, para seducir

Al igual que Calidoso , Leo y más personajes de Romina Poderosa , Santiago Moya ha destacado no solo por su personalidad, sino también por su indudable atractivo físico. El novio de Laura Vélez es interpretado por el actor Juan Guilera , de manera que el argentino se le midió a revelar algunas frases de su país que, aunque le serían de gran ayuda para seducir a alguna mujer, no ha puesto en práctica porque su forma de cortejar es mucho más natural.

"No tengo nada armado nunca, no tengo frases memorizadas que me hayan funcionado y que yo utilice, entonces cuando me dicen cuál es la consigna, que piense en una frase que utilice, pues arrancaría diciéndote no sé qué decirte, no quisiera molestarte, hola, cómo estás y que salga algo ahí como con afinidad. Me parece a mí que en cuanto menos armado y más descontracturado sea, mejor. De hecho, como que ese personaje argentino no va conmigo", señaló en medio de la entrevista.

El método más original de Juan Guilera para conquistar

Guilera dijo además que se considera tanto introvertido como extrovertido a la hora de coquetear, lo que le permite ser mucho más original, pues a pesar de que sabe que puede ser rechazado, trata de dar una buena primera impresión.

El actor recordó que en alguna oportunidad presumió sus habilidades artísticas para llamar la atención de una hermosa mujer que se subió al servicio de transporte público en el que él se estaba movilizando por la ciudad, lo que le pareció una buena estrategia para generar un buen impacto sin necesidad de ser tan invasivo.

"A mí me gusta dibujar y una vez estuve como en un Transmilenio, en un colectivo y sube una chica que yo me quedo como ay, Dios, me enamoré, me quiero casar ya y yo dije '¿cómo le hablo?' (...) Y entonces yo tenía un cuaderno y un lápiz, porque como me gusta dibujar, entonces me paro, veo que ella se sienta (...) Me pongo a dibujarla sin decirle ni una sola palabra", relató.

Finalmente, la joven se mostró halagada con el gesto, pues aprovechó para acomodarse el cabello y tener así el mejor ángulo en el retrato.