Juan Guilera, de Romina Poderosa, respondió si prefiere ser infiel a que le "pongan los cachos"

Juan Guilera ha sido calificado como uno de los galanes más llamativos de Romina Poderosa , la nueva producción que se está transmitiendo en las noches de Caracol Televisión y que narra la historia de una joven downhillera a la que le cambia la vida completamente al enterarse que tiene una hermana gemela a la que nunca conoció. En exclusiva, el actor que interpreta a Santiago en la serie, se le midió a responder el tag 'Qué Prefieres'.

¿Ser infiel o que te engañen?

Aunque es un poco difícil escoger, el joven aseguró que prefiere "poner los cachos" porque considera que la tusa es uno de los sentimientos más desagradables que pueden existir y, si tiene la oportunidad de proteger su corazón, lo hará.

¿Ganar mucho dinero con un trabajo aburrido o no obtener nada por uno soñado?

En este punto fue fácil escoger una opción, pues siempre ha pensado que hay que seguir las señales que da el corazón: "No tengo dudas de hacer lo que me apasiona y no ganar nada. Me acuerdo de haber dicho 'me muero pobre a los 30, pero me voy a dedicar al arte'", señaló.



¿Una pareja sin atractivo físico, pero que te apoya o alguien sexy que no tiene responsabilidad afectiva?

Guilera aseguró que en caso de que se convierta en su novia, esa persona algo debe de tener, bien sea un aspecto llamativo de su físico o de su personalidad; por lo que prefiere una mujer que lo respalde en cada una de las decisiones que tome en su vida y que le aporte a su crecimiento personal.

¿Querer a alguien y no ser correspondido o viceversa?

"La segunda opción porque no hay nada peor que sufrir por amor, pero a la vez, ojo... Sufrir por amor siendo artista es una gran inspiración", señaló en medio de la entrevista.



¿Tener una hermana perdida y no conocerla o encontrarla, pero nunca saber la verdad?

Juan, por último, expresó que siempre es mejor saber la verdad así duela mucho, pues le permite tener una mejor relación con las personas que están a su alrededor y le ayuda a tener un panorama más claro acerca de su vida.