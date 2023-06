Leonardo le dice a Calidoso que Romina los estaba engañando a ambos, ¿cómo reacciona?

Tras el doloroso fallecimiento de Laura y su madre, Calidoso cree que quien realmente murió fue Romina , y es por este motivo que está desesperado por encontrar la verdad, esclarecer los hechos y hacer que los Chitiva paguen, pues está más que convencido de que ellos fueron los responsables, en especial Leonardo.

Cuando el agente llega a las instalaciones de la Policía Nacional, se encuentra con Leonardo y Marlon, y es este último quien le dice que fue en compañía de un abogado a denunciarlo por abuso de autoridad y lesiones personales, pues fue a su casa a agredirlo físicamente y ellos no piensan dejar pasar una oportunidad para afectarlo en su trabajo y en su vida personal.

Cristóbal Ruiz, también conocido en el barrio como Calidoso, confronta a Leonardo y le dice que con gusto tomará su declaración y expresa:

“Haga lo correcto, diga la verdad. Usted le dijo a Romina que sus hermanos la iban a matar”.

Esto altera a Leonardo, quien, cabe recordar, estaba enamorado de la deportista, pero ella no estaba interesada en él. “Yo no fui, Calidoso. Abra los ojos. Romina jugo con usted y jugó conmigo. Mientras usted jugaba a ser el héroe del barrio, yo me revolcaba delicioso con ella”, dice y luego, cuando este intenta golpearlo, se ríe sabiendo que esto lo desestabilizará aún más.

El mayor Horacio Cifuentes habla con el agente y le dice que se comprobó que lo que pasó fue un accidente y le da un ultimátum: Le exige salir del caso, y de no hacerlo, lo suspenderá de sus funciones temporalmente; adicionalmente le explica que cometió un grave error al involucrarse con la joven apasionada por el downhill.

Mientras esto sucede, Romina sigue con Rubén analizando la situación y pensando en qué hacer, pues Yesenia , su madre, también falleció y la tristeza la invade.

