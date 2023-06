David Palacio, de Romina Poderosa, reveló cómo fue grabar su escena de cama con Juanita Molina

La primera cita entre Romina y Cristóbal Ruiz, más conocido como Calidoso en la nueva producción de Caracol Televisión, sin lugar a dudas dejó sorprendido a más de un espectador, pues no solo bailaron bachata y crearon un divertido vínculo, sino que también pasaron a segunda base al tener un encuentro pasional que causó todo tipo de opiniones entre los internautas.

En diálogo con Caracoltv.com el actor David Palacio confesó qué tan incómodo es grabar una escena de cama con una compañera como Juanita Molina : "Para los que no saben y se preguntan cómo funcionan estas escenas, no es nada divertido hacerlas, en realidad es bastante incómodo y no es disfrutable como mucha gente piensa porque es que uno tiene que estar pendiente de muchísimas cosas técnicas", mencionó.

Entre ellas se encuentra el hecho de que la compañera se sienta cómoda, que la escena salga bien, que estén ubicados a un buen ángulo para que la imagen sea la adecuada, entre otros detalles. A esto se le suma que hay muchas personas de la producción trabajando para que el momento proyecte bien sea deseo o romance en las pantallas.

"Dentro de la producción hay por lo menos 100 personas y todos tienen monitores (...) Todo el mundo te está viendo. Ahora, cuando son escenas íntimas, donde tal vez te tienes que quitar toda la ropa se quedan los mínimos dentro de la habitación que sería el de cámara, el sonidista y quizá alguien de iluminación y ya está, entonces dentro de la habitación estamos esos, pero sabes que te están viendo 100 personas alrededor", puntualizó.

De igual forma, agregó que la relación con la protagonista de esta maravillosa historia fue muy buena desde que se conocieron, pues estuvo basada en el respeto y en la admiración por el otro, de manera que lograron sentirse muy cómodos cuando los miembros de la producción les indicaron que debían interpretar esta cita cargada de sensualidad, diversión y sobre todo mucha pasión.