Emmanuel Esparza reveló qué quería interpretar a otro personaje en Romina Poderosa, ¿a cuál?

Romina Poderosa es una producción que logró atrapar a miles de colombianos desde su primer capítulo, pues además de la trama que tiene múltiples giros inesperados, cuenta con un elenco de lujo y de primer nivel que ha logrado convencer a los televidentes. Juanita Molina , David Palacio , Zharick León , Fernando Arévalo y Emmanuel Esparza son solo algunos de los actores que se encargaron de darle vida a esta intensa historia.

Justamente Emmanuel Esparza estuvo en una transmisión en vivo con CaracolTv.com para revelar detalles de su personaje, de las grabaciones, de los demás integrantes del reparto y de su carrera profesional, pues él interpreta a Sergio Vélez en la producción; y su papel tiene una importancia especial en la vida de la protagonista.

Mira también: Emmanuel Esparza, actor de Romina Poderosa, resultó ser todo un aficionado a las motocicletas

Si bien Sergio Vélez es un padre y empresario dedicado, también tiene ciertos secretos que lo persiguen y que, hasta el momento, no lo han dejado en paz. A pesar de estar casado con Virginia , él carga con una culpa muy grande desde que se enteró que Romina, la hija que abandonó, supuestamente falleció en un accidente con su madre.

Este personaje, según Esparza, representó un alivio para el momento personal que estaba viviendo, pues es su cuarta producción con Caracol Televisión y al no ser una figura principal en la trama, tenía ciertas libertades para cumplir con obligaciones personales, como acompañar a su hija en el inicio de la escuela, y demás.

Publicidad

Aunque siente aprecio por Sergio Vélez, Esparza reveló en el live que tan pronto leyó el guion de la novela, sintió deseos de ser otro personaje dado el desarrollo que tiene y el otro reto que implicaba.

“Te lo cuento como una infidencia, de hecho, le dije a la productora que yo quería ser Virginia, pero no me dejaron, me tocó ser Sergio”, dijo, y agregó que ha disfrutado mucho darle vida a villanos a lo largo de su carrera.

Conoce más: Emmanuel Esparza, actor de Romina Poderosa, le compró a su hija su primera bicicleta de montaña

Además, agregó: "Me gustó mucho que en los primeros cuatro capítulos la gente quería entender que la pareja antagonista de la serie eran Virginia y Sergio, y yo me sonreía para mis adentros porque no estaba contado, y lo han hecho muy bien los guionistas: contar quién es el auténtico villano de la historia y cómo se va viendo el alma de Sergio”.

Publicidad