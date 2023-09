Paola Rey revela en Stalkeando cuál es el contacto al que tiene guardado con más cariño

Los amantes de Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable , siguen conectados a las noches de Caracol Televisión para conocer las historias que tienen como protagonistas a los Reyes Elizondo. En diálogo con Caracoltv.com, la actriz Paola Rey , que da vida a Jimena en la producción, dio detalles del proyecto y hasta aceptó a participar en un reto.



Stalkeando famosos

En esta oportunidad, la actriz nos dejó ingresar a su celular para ver aplicaciones como WhatsApp, la Galería y su cuenta oficial de Instagram. Según informó, esta es la primera vez en que deja que un medio de comunicación entre a su dispositivo móvil para rastrear la interacción que tiene con su comunidad o las actividades que realiza allí.

La primera aplicación a la que se dirigió Rey fue a la de mensajería donde no solo reveló que la última persona con la que había hablado por llamada era su madre y que el contacto al que tiene agregado con más cariño es a su esposo, sino que también aseguró que tiene aproximadamente 30 mensajes sin abrir.

"¿Sabes qué es lo que pasa? Yo no estoy muy pendiente del celular, ni de las redes sociales, ni nada, entonces me pasa mucho que lo pongo en silencio y a mí se me olvida. Cuando a veces lo prendo o lo volteo a mirar tengo un montón de mensajes, es verdad. Y a veces digo 'ya respondo'...", señaló.

Respecto a la aplicación más rara que tiene en el celular, la actriz señaló que podrían ser las que descargan sus hijos para jugar los fines de semana. Dentro de ellas se destacan algunas de deportes como fútbol y otras que son muy conocidas en el mundo gamer.

Finalmente, la intérprete de Ximena ingresó a su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 2 millones de seguidores, para enviarle a alguno de sus seguidores un mensaje de agradecimiento por todo el apoyo que le ha brindado a lo largo de su carrera artística.

