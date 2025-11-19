-
Sumérgete en este recorrido y conoce cómo se vive detrás de cámaras de El Hijo del Cacique
Ismael Barrios, actor que le da vida a Santander, nos llevó en exclusiva a conocer qué ocurre con sus colegas en los camerinos. Cristina García, Valerie Domínguez y el equipo técnico no lograron salvarse de sus ocurrencias.
"Siempre se acordaba de mí": Cantillo revela detalles de los momentos que compartió con Martín Elías
El protagonista de El Hijo del Cacique tuvo la fortuna de conocer en vida al artista y aquí lo recordó en exclusiva para caracoltv.com.
Cristina García revela que lastimó a Valerie Domínguez en dos escenas de El Hijo del Cacique
Entre risas, la actriz que interpreta a Marisol en la serie contó varias anécdotas detrás de cámaras y aprovechó para pedirle “perdón” a Valerie por los golpes que le dio.
Su torpeza, su fascinación por el zodiaco y otras curiosidades de la vida de la actriz Lili Guihurt
"Masticando chicle y caminando me enredo": bromeó la actriz que le da vida a Patricia Acosta en El Hijo del Cacique, quien también explicó por qué se la lleva mejor con el género masculino.
Cristina García, Marisol en El Hijo del Cacique, recuerda a Martín Elías y su gran legado musical
La actriz extendió la invitación para no perderse ni un solo capítulo y aseguró que los televidentes podrán verse reflejados con lo que verán en la serie.
Laura Peñuela cuenta cómo Ceci, personaje de El Hijo del Cacique, la ayudó a superar sus tristezas
La talentosa actriz aseguró estar muy enamorada de su papel en la serie, pues la hace estar siempre feliz a pesar de que pase por momentos difíciles.
"No existen las fórmulas mágicas": Elizabeth Minotta confiesa cómo pueden conquistar su corazón
La bella actriz que le da vida a Margarita Gallego en El Hijo del Cacique expresó su preocupación porque los hombres galantes se están extinguiendo.
"De que las hay, las hay": Valerie Domínguez cuenta si ha tenido alguna experiencia con brujería
Luego de ver a Chavita haciendo brujería en El Hijo del Cacique, la actriz revela si ha pasado por algo parecido y resalta la importancia de cuidar las energías.
Milciades Cantillo y la emocionante anécdota con Rafael Santos durante el casting para Martín Elías
En exclusiva, el actor que le da vida a Martín en El Hijo del Cacique reveló que fue el mismo hermano del artista fallecido quien dio el visto bueno para que él fuera elegido.
¿Muy difícil? María Camila Giraldo dio en exclusiva algunos tips para ganarse su corazón
La bella actriz que interpreta a Malena Barriga en El Hijo del Cacique les reveló a sus admiradores algunas pistas de lo que más le gusta a la hora de ganarse su corazón.