En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / El hijo del Cacique  / Exclusivo

Exclusivo

  • Detrás de cámaras
    Imagen de referencia
    batuhan toker/Getty Images/iStockphoto
    Exclusivo

    Sumérgete en este recorrido y conoce cómo se vive detrás de cámaras de El Hijo del Cacique

    Ismael Barrios, actor que le da vida a Santander, nos llevó en exclusiva a conocer qué ocurre con sus colegas en los camerinos. Cristina García, Valerie Domínguez y el equipo técnico no lograron salvarse de sus ocurrencias.

  • Milciades Cantillo
    ANDRES VALBUENA
    Exclusivo

    "Siempre se acordaba de mí": Cantillo revela detalles de los momentos que compartió con Martín Elías

    El protagonista de El Hijo del Cacique tuvo la fortuna de conocer en vida al artista y aquí lo recordó en exclusiva para caracoltv.com.

  • Cristina y Valerie Domínguez.png
    Exclusivo

    Cristina García revela que lastimó a Valerie Domínguez en dos escenas de El Hijo del Cacique

    Entre risas, la actriz que interpreta a Marisol en la serie contó varias anécdotas detrás de cámaras y aprovechó para pedirle “perdón” a Valerie por los golpes que le dio.

  • Lili Guihurt
    Exclusivo

    Su torpeza, su fascinación por el zodiaco y otras curiosidades de la vida de la actriz Lili Guihurt

    "Masticando chicle y caminando me enredo": bromeó la actriz que le da vida a Patricia Acosta en El Hijo del Cacique, quien también explicó por qué se la lleva mejor con el género masculino.

  • Marisol.jpg
    Exclusivo

    Cristina García, Marisol en El Hijo del Cacique, recuerda a Martín Elías y su gran legado musical

    La actriz extendió la invitación para no perderse ni un solo capítulo y aseguró que los televidentes podrán verse reflejados con lo que verán en la serie.

  • ceci ok.jpg
    Foto: Prensa.
    Exclusivo

    Laura Peñuela cuenta cómo Ceci, personaje de El Hijo del Cacique, la ayudó a superar sus tristezas

    La talentosa actriz aseguró estar muy enamorada de su papel en la serie, pues la hace estar siempre feliz a pesar de que pase por momentos difíciles.

  • Elizabeth-Minotta.jpg
    Exclusivo

    "No existen las fórmulas mágicas": Elizabeth Minotta confiesa cómo pueden conquistar su corazón

    La bella actriz que le da vida a Margarita Gallego en El Hijo del Cacique expresó su preocupación porque los hombres galantes se están extinguiendo.

  • Valerie Domínguez
    Exclusivo

    "De que las hay, las hay": Valerie Domínguez cuenta si ha tenido alguna experiencia con brujería

    Luego de ver a Chavita haciendo brujería en El Hijo del Cacique, la actriz revela si ha pasado por algo parecido y resalta la importancia de cuidar las energías.

  • MILCIADES-CANTILLO.jpg
    Exclusivo

    Milciades Cantillo y la emocionante anécdota con Rafael Santos durante el casting para Martín Elías

    En exclusiva, el actor que le da vida a Martín en El Hijo del Cacique reveló que fue el mismo hermano del artista fallecido quien dio el visto bueno para que él fuera elegido.

  • María-Camila-Giraldo.jpg
    Exclusivo

    ¿Muy difícil? María Camila Giraldo dio en exclusiva algunos tips para ganarse su corazón

    La bella actriz que interpreta a Malena Barriga en El Hijo del Cacique les reveló a sus admiradores algunas pistas de lo que más le gusta a la hora de ganarse su corazón.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad