Zambrano se practica extremo cambio de look en el Desafío: afirman que se copió de Potro

Zambrano se convierte en uno de los grandes protagonistas del capítulo 39 del Desafío del Siglo XXI no necesariamente por su rendimiento en el terreno de juego, sino por su apariencia. El joven solicita la ayuda de Grecia para hacerse un cambio de look que deja a más de uno sorprendido.

Mira también: Críticas a Valentina por reírse en la eliminación de Lucho del Desafío: su familia se pronunció



Durante la llamada con Andrea Serna, el Súper Humano confiesa que esta no es la primera vez que se arriesga a lucir diferente, pues siempre se ha caracterizado por ser atrevido con su estilo, lo que le ha permitido destacar en diferentes competencias.

Mira también: Andrey, eliminado del Desafío, sorprendió a los presentadores de Día a Día con varios regalos

"Mientras hablamos, veo a Zambrano peliclarito, ¿qué pasó?", pregunta la presentadora, a lo que el integrante de Gamma confiesa: "Andrea, buenos días. Me gusta mucho cambiarme de look y me hacía falta cambiarme el pelo como lo hacía antes cuando hacía mis carreras y listo para la batallas, para ayudar a mis reinas", explica, refiriéndose al ciclo de mujeres en La Ciudad de las Cajas.

Publicidad

Esta no fue la única novedad, pues también informa que Rata accedió a cortarse el cabello, a pesar de que Deisy le recomendó que se dejara el pelo un poco largo durante una pequeña temporada.

Al finalizar la llamada con Serna, los integrantes de las demás casas reaccionan. De hecho, en Omega afirman que probablemente a Zambrano le causó un poco de curiosidad el look de Potro por lo que quiso replicarlo para tener un nuevo aire en esta etapa de la producción de Caracol Televisión.

Publicidad

Mira también: Darlyn, exparticipante del Desafío, reaccionó a la salida de Lucho: este fue el mensaje

Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que los participantes muestran un nuevo estilo, pues se han valido de sus compañeros para hacerse cortes, peinarse con trenzas y sorprender con nuevos detalles en su aspecto físico.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.