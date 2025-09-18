Quién ganó el Desafío por parejas: solos dos duplas se quedaron con las motos

Publicidad
En el capítulo 55 del Desafío Siglo XXI se vivió el Desafío por parejas. Tras un recorrido exigente por los cuatro boxes, las duplas que llegaron al Box Negro fueron: Juan y Katiuska, Yudisa y Rata, y Grecia y Camilo.
La competencia estuvo cargada de tensión y esfuerzo, pero al final las parejas conformadas por Juan y Katiuska, y Grecia y Camilo se llevaron la victoria y cada uno salió con su moto como premio.
