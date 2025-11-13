Quién ganó el Desafío de Sentencia y Hambre: la paciencia jugó un papel importante

En este capítulo 93 del Desafío Siglo XXI, los tres equipos, Alpha, Gamma y Neos, se midieron por primera vez al Box Amarillo. Solo dos participantes de cada escuadrón se quedaron en la casa, porque solo solicitaron tres parejas para esta prueba.



Quién ganó la prueba del Desafío HOY

Alpha sigue con la buena racha, porque de nuevo obtuvieron la victoria en equipo. Aunque el juego estuvo muy reñido, su definición ayudó para que llegaran de primeras a la meta. En esta ocasión, tienen la comida asegurada para este ciclo.

Por otra parte, Gamma quedó de segundas y ahora ellos deben esperar qué alimentos les dará Alpha, si 200 huevos de codorniz o el chontaduro. Eso quiere decir que, el equipo Neos ocupó el tercer lugar, a pesar de tener ventaja en un punto de la competencia.



Mira también: Cuál fue el premio que ganó Alpha: Gamma salió afectado por su decisión en el 'Desafío'

Cómo era la prueba del Desafío

Los equipos completos partieron para subir y bajar una cuadrícula. Con los seis integrantes sobre la tarima, avanzaron para pasar por debajo de una malla y unos troncos. Luego cruzaron la fosa por el aire, colgados de una cuerda.

Publicidad

Posteriormente, descendieron por una malla ubicada sobre la rampa gigante y se reunieron nuevamente los seis. En el segundo tramo del Box, subieron una gran rampa para luego atravesarla y hacer equilibrio en una estructura de hexágonos. Con el equipo completo, avanzaron hasta un túnel vertical, donde extrajeron sacos de arena hasta encontrar una cadena con seis fichas.

Mira también: Katiuska se quedó con un solo premio del 'Desafío': qué es y qué piensa hacer con él

Publicidad

Con ellas, regresaron a la cuadrícula, donde debían soltarlas y tomar una por participante para, por turnos, usar una grúa y transportar esas fichas hasta una repisa para construir una torre. El primer equipo en completarla conservó toda la comida.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.