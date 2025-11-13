En vivo
Desafío Siglo XXI

Quién ganó el Desafío de Sentencia y Hambre: la paciencia jugó un papel importante

Alpha, Gamma y Neos se midieron por primera vez en el Box Amarillo. Escogieron sus mejores representantes para darlo todo en la pista. Mira quiénes se llevaron la victoria, en la que estaba en juego la comida.

