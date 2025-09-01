Quién ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo HOY: la puntería y la fuerza fueron clave

Alpha, Gamma y Omega atendieron el llamado de Andrea Serna y llegaron al Box Rojo para la cuarta prueba del octavo ciclo. En esta oportunidad, los Súper Humanos que llegaron a la pista de La Ciudad de las Cajas fueron Valentina, Manuela, Deisy, Gero, Leo y Eleazar de Alpha; Grecia, Yudisa, Rosa, Gio, Cris y Zambrano de Gamma; y Katiuska, María C., Myrian, Camilo, Juan y Potro de Omega.

Quién ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

En esta oportunidad, Alpha se quedó con el primer puesto del enfrentamiento deportivo gracias a la definición de Valentina, quien le dio el último punto a la escuadra morada gracias a su fuerza y puntería.



Con esta noticia, el equipo no solo se queda con el triunfo, sino también con la posibilidad de poner el cuarto Chaleco de Sentencia del octavo ciclo, así como también con el último castigo que está vigente en el Desafío del Siglo XXI: una noche a la intemperie.

Durante el enfrentamiento deportivo hubo varios momentos llamativos, tal es el caso del golpe que recibió Gio en una de las piernas, la desesperación que causó Grecia en Yudisa y Rosa, y los errores que cometieron algunos Súper Humanos en el terreno de juego.



En qué consistió el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

En esta prueba cada equipo tuvo un lanzador, quien partió corriendo, evitando obstáculos con arrastre bajo hasta llegar por el balón, y regresó a la zona de lanzamiento. Desde allí intentó embocarlo por un círculo central del gran muro que estaba ubicado al final de la pista. Lo demás jugadores estaban en la zona de contacto para bloquear o recuperar balones y entregarlos de nuevo a su lanzador. El equipo que anotó primero siete puntos fue el vencedor.

