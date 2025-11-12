En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién ganó el Desafío de Capitanes: la definición fue clave para la victoria

Quién ganó el Desafío de Capitanes: la definición fue clave para la victoria

Alpha, Gamma y Neos lucharon durante toda la pista para convertirse en los ganadores. Solo uno logró vencer el último obstáculo, que le costó bastante a dos participantes del Desafío Siglo XXI.

