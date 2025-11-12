Quién ganó el Desafío de Capitanes: la definición fue clave para la victoria

En este capítulo 92 del Desafío Siglo XXI, los participantes de los tres equipos, Neos, Gamma y Alpha, se enfrentaron en el Box Negro para demostrar de qué están hechos. Precisamente, ellos tienen que demostrar que son los mejores y que quieren luchar por ganarse los $2.400 millones.

Quién ganó la prueba del Desafío HOY

Alpha logra quedarse con la victoria, a pesar de que Neos y Gamma llegaron primero a la definición. Nunca bajaron la guardia, y lograron estabilizar de la mejor manera el soporte que tenían para introducir cada uno de los balones. Entre todos los equipos afirmaron que Sofía se ve muy fuerte, como lo era Katiuska en las pistas.



Además, otro detalle que llamó la atención, fue cuando Kevyn lanzó un comentario de apoyo a una compañera y Tina, afirmó que eso no le iba a gustar a Guajira, su pareja. En medio de todo, ninugno se rindió y demostraron que están listos para llegar bien en lejos en el Desafío Siglo XXI.

Cómo era la prueba de HOY

Primero partieron los hombres desde la parte superior del Box, donde tuvieron que sacar una soga de una pared flotante para poder descender al primer nivel. Ya en tierra, retiraron todas las piedras de un gran cajón y luego extrajeron tres cajas de diferentes tamaños.

Una vez liberadas, transportaron los cuatro cajones hasta la parte final del Box, superando distintos obstáculos en el camino. Después subieron por una cuerda para desamarrar una herramienta, con la cual escalaron la torre de cajones que habían trasladado y abrieron un candado que bloqueaba la entrada de una jaula.

Cuando lo lograron, tomaron las cuatro bolas de cemento y las llevaron hasta el inicio del Box. Allí se realizó el relevo, para que sus parejas salieran del segundo nivel y descendieran por la cuerda. Las desafiantes vaciaron un cajón lleno de piedras, de donde sacaron una barra que les sirvió para impulsar un cofre y hacerlo caer desde el segundo piso.

Con el cofre atravesaron toda la pista y, al abrirlo, sacaron un machete con el que cortaron cuerdas para liberar una mesa con cuatro orificios. Luego, los hombres regresaron a la pista para rodar por una rampa inestable dos de las bolas de cemento. Después fueron las mujeres quienes repitieron la misma tarea. La pareja que logró anotar las cuatro bolas se llevó el premio y el poder.

