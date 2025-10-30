Qué le pasó a Mencho en la prueba del 'Desafío': se tuvo que devolver y Gio se desesperó

Omega y Gamma están dándolo todo en el Box Azul en la prueba de Sentencia y Servicios. El equipo liderado por Yudisa sabe que no pueden perder, porque o, sino, irán a Playa Baja. Por lo cual, están decididos a dejar cada gota de sudor en la arena para ser victoriosos.

Qué le pasó a Mencho en el 'Desafío'

Potro fue el primero en arrancar y su equipo lo estaba animando para poder llegar lo más rápido posible a cada obstáculo. En este punto ganaron ventaja, por lo cual, estaban muy concentrados en mantenerla para así llegar con tranquilidad a la meta, donde hacían la definición.



Ahora bien, en segundo lugar fue Mencho. Desde que empezó a nadar, Gio le empezó a decir que lo hiciera más rápido. Cuando la mujer llegó a lo más alto del Box para buscar unas fichas, le estaban pidiendo que se lanzara rápido por el tobogán. Cuando lo hizo, se da cuenta de que le faltaban dos objetos, por ello, Yudisa le preguntó que si las dejó. Posteriormente, la Súper Humana se devolvió y su compañero le gritó desde muy lejos que por favor corriera para no perder la ventaja.

Es de resaltar que, en el capítulo 83 del Desafío Siglo XXI, Mencho se quedó en un obstáculo, donde debía tener muy buena puntería. Mientras los integrantes de Omega hacían la pista, ella seguía intentando encestar la pelota, pero no lo lograba.

Gamma le daba mucho apoyo, y aunque se demoró bastante en ese punto, nunca se rindió. Los demás participantes quería competir, pero el equipo liderado por Katiuska ya estaba a unos segundos de ganar. Yudisa le dijo a Zambrano, el último integrante del escuadrón, que se cayera para que ella pudiera pasar el circuito.

