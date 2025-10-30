En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué le pasó a Mencho en la prueba del 'Desafío': se tuvo que devolver y Gio se desesperó

Qué le pasó a Mencho en la prueba del 'Desafío': se tuvo que devolver y Gio se desesperó

En medio de la prueba de Sentencia y Servicios, que se estaba llevando a cabo en el Box Azul, a Mencho se le olvidaron dos fichas y por eso tuvo que volver a la parte superior, por lo cual su equipo se desesperó.

