Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Primera declaración de Lina, eliminada del ‘Desafío’ por lesión: esto dijo sobre su recuperación

Primera declaración de Lina, eliminada del ‘Desafío’ por lesión: esto dijo sobre su recuperación

Andrea Serna les informó a Lina y Pedro que debían abandonar La Ciudad de las Cajas debido a la recomendación del equipo médico. La joven de 24 se lesionó mientras estaba haciendo una prueba en el Box Blanco.

Foto: Caracol Televisión
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

