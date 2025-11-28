Primera declaración de Lina, eliminada del ‘Desafío’ por lesión: esto dijo sobre su recuperación

Andrea Serna les informó a Lina y Pedro que debían abandonar La Ciudad de las Cajas debido a la recomendación del equipo médico. La joven de 24 se lesionó mientras estaba haciendo una prueba en el Box Blanco.

Dos nuevos participantes abandonaron La Ciudad de las Cajas; se trata de Lina y Pedro, los integrantes de Neos que se posicionaban como una de las duplas más fuertes de la competencia gracias a su fuerza, tenacidad, agilidad y la seguridad que tenían en cada uno de los boxes. Su salida se produjo debido a una lesión de la Súper Humana, quien se terminó dislocando el hombro.



Primeras palabras de Lina luego de quedar eliminada del ‘Desafío’ por una lesión

En diálogo con las redes de Caracol Televisión, la competidora expuso lo fascinada que quedó luego de vivir la experiencia de ser una Súper Humana, argumentando que siempre se consideró una desafióloga y que su gran sueño era poner a prueba sus habilidades físicas y fuerza mental en esta competencia de renombre a nivel nacional.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para hablar de las dos lesiones que tuvo en el programa, haciendo énfasis en que fue la segunda la que hizo que requiriera el apoyo del equipo médico para analizar profundamente su estado de salud.

“Primero la de la rodilla. Estaba en el Box Rojo (…) El compañero Leo, de otro equipo, estaba haciéndome mucha fuerza, entonces yo traté de aguantar mucho, pero mi rodilla salió, y la del hombro fue en la pista de aire, en el Box Blanco. En unas cuerdas, yo tenía el chaleco puesto y una de las cuerdas me frenó el cuerpo y el brazo siguió derecho”, comentó.

Durante el mismo encuentro, aseguró que siempre estuvo dispuesta a recibir Chaleco de Sentencia e ir a Playa Baja porque entendía que esto hace parte del juego, y añadió que tiene confianza de que todo saldrá bien en su proceso de recuperación.

“Yo, como les dije, soy un de todito. Si toca dejar el celular al lado, chao celular; si toca aguantar hambre… Si a mí me dijeran ‘te puedes quedar en el Desafío, pero te toca quedarte en Playa Baja siempre’, yo me quedo (…) Esto es muy bonito, es una experiencia espectacular”, señaló.

