Manuela cuenta qué hubo detrás del beso con Juan en el 'Desafío': habla del intento de Yudisa

La eliminación de Manuela del Desafío Siglo XXI, quien hizo parte de los equipos Alpha y Omega, despertó diversas emociones entre los televidentes. Ahora, en entrevista en El Sentenciado del Siglo, la joven paisa recordó uno de los momentos más comentados de su paso por el programa: su beso con Juan.
“Eso fue algo de la dinámica del momento. A Juan lo aprecié mucho cuando estuvimos en Alpha; me sentaba a hablar con él, con Grecia o sobre la vida. Ambos somos parchados, tranquilos, entonces conectamos en ese sentido. Era una amistad. Ese día en la fiesta fue por la dinámica. A mí genuinamente sí me parece que es un papacito, pero de ahí a que me gustara, como me molestaban, no”, aclaró entre risas.
Al preguntarle por el curioso acercamiento de Yudisa en el Box Amarillo cuando intentó robarle un beso en la boca a Juan y él se negó, aunque reaccionó entre risas, Manuela fue directa:
“Me pareció muy… voy a decirlo… gracioso. No sé qué estaba pensando ella cuando lo hizo”. La exparticipante también recordó el momento en que, tras ese intento fallido, Yudisa le comentó a Valentina que ella sí había besado a Juan “limpio”.
“Yo no entendía si lo estaba haciendo por un reto o porque era la Elegida. Yo no habría caído ni en reto jugando, si la otra persona no está en disposición. A mí me dio fue risa”, explicó. Finalmente, habló sobre la convivencia y señaló que Tina fue una de las compañeras más complicadas.
En medio de una conversación con Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz y Carlos Calero, en Día a Día, la Súper Humana reveló que, por fortuna, salió del programa con una generosa suma de dinero; sin embargo, aseguró que lo mejor de haber estado allí fue tener la posibilidad de vivir la experiencia y cumplir uno de sus más grandes sueños.
"¿Y saliste con plata?", le preguntó Soto, a lo que ella contestó: "Sí, con 27 millones de pesos", contó.
