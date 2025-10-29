En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Manuela cuenta qué hubo detrás del beso con Juan en el 'Desafío': habla del intento de Yudisa

Manuela cuenta qué hubo detrás del beso con Juan en el 'Desafío': habla del intento de Yudisa

La joven, quien quedó eliminada del Desafío Siglo XXI, recordó cómo ocurrió su tan comentado beso con Juan e incluso tildó de “charro” el intento de Yudisa por besarlo en plena competencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad