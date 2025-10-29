Manuela cuenta qué hubo detrás del beso con Juan en el 'Desafío': habla del intento de Yudisa

La eliminación de Manuela del Desafío Siglo XXI, quien hizo parte de los equipos Alpha y Omega, despertó diversas emociones entre los televidentes. Ahora, en entrevista en El Sentenciado del Siglo, la joven paisa recordó uno de los momentos más comentados de su paso por el programa: su beso con Juan.

Beso de Manuela y Juan en el Desafío

“Eso fue algo de la dinámica del momento. A Juan lo aprecié mucho cuando estuvimos en Alpha; me sentaba a hablar con él, con Grecia o sobre la vida. Ambos somos parchados, tranquilos, entonces conectamos en ese sentido. Era una amistad. Ese día en la fiesta fue por la dinámica. A mí genuinamente sí me parece que es un papacito, pero de ahí a que me gustara, como me molestaban, no”, aclaró entre risas.



Al preguntarle por el curioso acercamiento de Yudisa en el Box Amarillo cuando intentó robarle un beso en la boca a Juan y él se negó, aunque reaccionó entre risas, Manuela fue directa:

“Me pareció muy… voy a decirlo… gracioso. No sé qué estaba pensando ella cuando lo hizo”. La exparticipante también recordó el momento en que, tras ese intento fallido, Yudisa le comentó a Valentina que ella sí había besado a Juan “limpio”.

Manuela habla del intento de beso de Yudisa con Juan

“Yo no entendía si lo estaba haciendo por un reto o porque era la Elegida. Yo no habría caído ni en reto jugando, si la otra persona no está en disposición. A mí me dio fue risa”, explicó. Finalmente, habló sobre la convivencia y señaló que Tina fue una de las compañeras más complicadas.

Cuánta plata sacó Manuela del 'Desafío del Siglo XXI'

En medio de una conversación con Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz y Carlos Calero, en Día a Día, la Súper Humana reveló que, por fortuna, salió del programa con una generosa suma de dinero; sin embargo, aseguró que lo mejor de haber estado allí fue tener la posibilidad de vivir la experiencia y cumplir uno de sus más grandes sueños.

"¿Y saliste con plata?", le preguntó Soto, a lo que ella contestó: "Sí, con 27 millones de pesos", contó.

