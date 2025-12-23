Cuántos años tiene Juan Diego Vanegas, de dónde es y más detalles del chef de ‘Día a Día’

Todas las noches, los colombianos se conectan a las 8:00 p.m. con ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, para poder reír un buen rato en familia. Precisamente, uno de los que ha llamado la atención es el chef de ‘Día a Día’, quien actualmente hacer dupla con Piroberta.

Mira también: uánto tiene el hijo de Juan Diego Vanegas: dijo ser experto en el llanto de bebés



De dónde es Juan Diego, chef de 'Día a Día'

A ellos les tocó recorrer los rincones de Canadá y a lo largo de los capítulos, han capturado los mejores momentos de estas tierras americanas. Desde patinar en hielo para practicar el jockey, conocer las Cataratas de Niágara, hasta probar las mejores alitas picantes en Búfalo, entre otros destinos únicos.



Ahora bien, en medio de esto, algunos se han preguntado de dónde es Juan Diego y otros detalles de él. Según confirmó en este capítulo 7 de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, él nació en Neiva, en el departamento del Huila en Colombia en el año 1994, es decir que tiene 31 años.

Recientemente, se confirmó el nacimiento su primer hijo y a través de su cuenta de Instagram, en donde acumula casi un millón de seguidores, ha mostrado varias fotos de su bebé. Los seguidores no dudaron en felicitarlo por empezar esta nueva etapa en su vida.



Publicidad

“Mi familia extendida ahora con muchas más bendiciones”, “los hijos son la prolongación de la existencia y la mayor bendición de Dios”, “solo sé, que se nota que era un anhelo de tu corazón”, “los amo del infinito al más allá”, “bien que se eligieron ambos para coincidir en esta vida”, “un hijo siempre será un regalo de Dios”, dijeron algunos.

Mira también: Nació el hijo de Juan Diego Vanegas, chef de Día a Día: primeras fotos del bebé