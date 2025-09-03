La traición de Katiuska, de Omega, a Potro en el Desafío tras intercambio con Rata

En este capítulo 44, los participantes presenciaron un hecho que dejó sorprendido a todos. Como Omega ganó el Desafío Millonario, Juan, el capitán de Omega, tenía la tarea de escoger a dos participantes para intercambiar de equipo.

Katiuska habla con Potro en el Desafío

Allí confirmó que Rata llegará a Omega y que Potro a Gamma, algo que llamó la atención. A raíz de esto, Katiuska se le acercó a su excompañero para decirle que ella no tenía ni idea de lo que acaba de suceder.

