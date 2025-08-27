Desafío de Sentencia y Hambre: dos participantes cometen el mismo error y retrasan a sus equipos

En el capítulo 39 del Desafío del Siglo XXI, se vive uno de los retos más intensos del octavo ciclo: el Desafío de Sentencia y Hambre. Esta competencia, conocida por poner a prueba la fuerza y el trabajo en equipo, marca un punto crucial para las casas Alpha, Omega y Gamma.

Como es habitual, Andrea Serna es la encargada de conducir el enfrentamiento, citando a dos hombres y dos mujeres de cada equipo al exigente Box Amarillo. Esta vez, más que la victoria, lo que estaba en juego es vital para la supervivencia: el acceso a la comida.

El equipo que ganara la prueba se quedaría con todos los alimentos disponibles, mientras que el segundo lugar debía conformarse con una opción entre lácteos o panes, decisión que estaría en manos del equipo ganador. El último equipo, en cambio, no recibiría ningún tipo de provisión.

La competencia se desarrolla con intensidad desde el inicio, pero un error costoso marca el destino de dos equipos. Juan, de Omega, y Rata, de Gamma, olvidan recoger las llaves necesarias durante el recorrido. Este descuido los obliga a regresar por el circuito para recuperarlas, provocando un retraso significativo para sus respectivos equipos.

Aprovechando la ventaja, el equipo Alpha mantiene un ritmo constante y seguro, completando el desafío con una actuación sólida que les asegura el primer lugar.

Omega logra recuperarse parcialmente del tropiezo de Juan y se posiciona en el segundo lugar. Por su parte, Gamma no tiene la misma suerte: el error de Rata fue determinante y los deja en el último lugar, sin ningún tipo de alimento para los próximos días.

