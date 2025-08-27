Publicidad

Desafío Siglo XXI  / Desafío de Sentencia y Hambre: dos participantes cometen el mismo error y retrasan a sus equipos

Andrea Serna convoca a dos hombres y dos mujeres por equipo al Box Amarillo para la primera prueba del octavo ciclo. Un equipo logra sacar ventaja al atender correctamente las instrucciones.