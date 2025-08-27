Deisy se adelanta a los hechos y planea a qué participantes se robaría en el Desafío de Capitanas

El capítulo 39 del Desafío del Siglo XXI inicia con los participantes congregados en sus casas luego de la eliminación de Lucho en el Box Negro. En esta ocasión, surgen dos momentos importantes en el episodio: uno protagonizado por Potro en Omega y otro por Deisy en Alpha.

Inicialmente, el Súper Humano les pide a sus compañeros de la casa rosada conversar sobre un tema incómodo para mejorar la relación que tienen como equipo: la repartición de Chaleco de Sentencia, ya que varios consideran que se están priorizando a concursantes como Katisuka y Juan, quienes se conocían antes de entrar al reality de los colombianos.

Tras una larga conversación, los miembros de la escuadra acuerdan que pondrán los Chalecos de Sentencia según el rendimiento en el terreno de juego, haciendo la claridad de que, si todos tienen un buen desempeño, empezarán a turnarlos.

Por su parte, Deisy se reúne en Alpha con Leo para expresarle lo que tiene planeado respecto al Desafío de Capitanas que está cada vez más cerca. La joven asegura que le gustaría robarse a Yudisa de Gamma para la propiedad morada debido a sus capacidades.

En ese orden de ideas, plantea que su equipo ideal estaría conformado por Yudisa, Manuela y Valentina, mientras que de parte de los hombres le gustaría contar con la compañía de Rata, Leo, Eleazar, Cris o Gero. Sin embargo, estos dos últimos Súper Humanos todavía están bajo análisis, ya que considera que son buenos en diferentes espacios de La Ciudad de las Cajas, por lo que tendría que observar cuidadosamente su siguiente movimiento.

Es necesario mencionar que, por el momento, la producción de Caracol Televisión no se ha pronunciado sobre esta esperada prueba, por lo que esto se trataría únicamente de especulaciones por parte de la joven, quien ha sido percibida como una líder dentro del grupo.

Es necesario mencionar que, por el momento, la producción de Caracol Televisión no se ha pronunciado sobre esta esperada prueba, por lo que esto se trataría únicamente de especulaciones por parte de la joven, quien ha sido percibida como una líder dentro del grupo.