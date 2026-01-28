Gamma recibirá sí o sí el chaleco: Zambrano cambia de opinión y le revela su plan a Miryan

En el capítulo 124 del 'Desafío del Siglo XXI', la atención se concentra en el equipo Gamma, donde tres duplas conversan sobre la posibilidad de ganar el Desafío de Sentencia y Bienestar. Esta prueba define a la tercera pareja sentenciada del ciclo, que debe pertenecer obligatoriamente a Gamma, debido a que todo el equipo Neos ya se encuentra sentenciado.

En este contexto, Kevyn y Tina, Gio y Valkyria, y Gero y Rosa analizan la situación y comentan los posibles escenarios que se abren dependiendo del resultado de la competencia.



Las conversaciones giran en torno a las implicaciones de ganar la prueba y a las decisiones que deberían tomarse si Gamma obtiene la victoria.

Andrea Serna se comunica con Gamma y Neos para convocarlos oficialmente a la prueba. Durante la llamada, se dirige primero a Neos y les plantea qué decisión tomarían si estuvieran en la posición de Gamma y lograran ganar el Desafío de Sentencia y Bienestar. Valentina y Potro toman la palabra y aseguran que es momento de que las parejas que no han ido al Box Negro lo hagan. Desde su perspectiva, los opcionados para ser enviados serían Rosa y Gero, así como Valkyria y Gio.

Zambrano, capitán de Gamma, interviene durante la comunicación y afirma que se encuentra analizando la situación. Su postura deja claro que no hay una decisión tomada y que todas las opciones permanecen abiertas antes de enfrentar la prueba.



Zambrano quiere sentenciar a Tina y Kevyn en el 'Desafío'

Una vez finaliza la llamada con Andrea Serna, los integrantes de Gamma retoman las conversaciones internas. Zambrano se acerca a Miryan, su dupla, y le comparte una idea distinta a la que se ha mencionado hasta ese momento. En ese intercambio le dice: "¿Y si cambiamos la opción? Tina y Kevyn".

Miryan escucha la sugerencia de Zambrano y responde que ella le hace fuerza a Gio y Valkyria. Su comentario se suma a las diferentes posturas que circulan dentro de Gamma mientras se preparan para la prueba que definirá a la siguiente pareja sentenciada.

