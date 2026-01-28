Publicidad

A quién sentenciaría Zambrano de Gamma si ganan HOY el 'Desafío' - CaracolTV

Pese a que, en la llamada con Andrea Serna Zambrano asegura que está estudiando la situación, el competidor le revela después a su dupla que no tiene en la mira a quienes faltan por ir al Box Negro.

Banner producción Desafío XXI DK

Gamma recibirá sí o sí el chaleco: Zambrano cambia de opinión y le revela su plan a Miryan

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de ene, 2026
