Desafío Siglo XXI  / "A Guajira no le va a gustar eso": Tina sobre comentario de Kevyn a una compañera de Neos

"A Guajira no le va a gustar eso": Tina sobre comentario de Kevyn a una compañera de Neos

Durante la prueba de Capitanes, donde están las parejas de Gamma, Alpha y Neos, Kevyn le da palabras de aliento a su compañera Sofía para que llegue más rápido a la meta en el Desafío Siglo XXI.

