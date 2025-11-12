"A Guajira no le va a gustar eso": Tina sobre comentario de Kevyn a una compañera de Neos

En esta oportunidad, los participantes se enfrentan al Desafío de Capitanes, en donde deben luchar y demostrar de qué están hechos. Los equipos escogieron que vayan los siguientes; por parte de Neos, Kevyn y Sofía, de Gamma, Zambrano y Miryan, y de Alpha, Yudisa y Lucho.

Mira también: Hermana de Rata se pronunció luego de que Zambrano lo llamara "traicionero" en el 'Desafío'



Qué dijo Kevyn sobre Sofía, de Neos

Precisamente, enttere todos se iban haciendo barra para darla toda en La Ciudad de las Cajas, siendo esta la primera prueba que tenían que hacer en esta fase del Desafío. Nadie se quería perder de este momento tan importante, en el cual el ganador debía escoger mujy bien el premio y el beneficio.



Ahora bien, hubo un momento que llamó la atención y fue cuando Kevyn lanzó comentarios de motivación a su compañera Sofía, de Neos. "Guerrera, qué hermosa te ves Sofí, muy bien", debido a esto, Tina, desde la casa Gamma, afirmó: "A Guajira no le va a gustar eso".

Cómo quedaraon las parejas de Neos

Es de destacar que, antes de salir al Box Negro, Mafe Aristizábal llegó para armar las parejas y quedaron conformadas de la siguiente manera: Valkyria y Cristian; Kevyn y Sofía; Lina y Pedro; Roldán y Kathe



Tras la reciente situación, los hombres y las mujeres decidieron reunirse por separado para conversar sobre lo sucedido. Durante el encuentro, Kevyn les preguntó a sus compañeros cómo se sentían respecto a sus parejas. Pedro aprovechó para expresar que percibe que Lina a veces se considera inferior a los demás. “Voy a tratar de sacarle esa idea de la cabeza, diciéndole que es la mejor”, aseguró con determinación.

Publicidad

Mira también: Cómo quedaron los nuevos equipos de Gamma y Alpha en el ‘Desafío’

Por su parte, Cristian confesó que sentía una gran presión al estar emparejado con Valkyria. “Ya he tenido presión para ganar, pero ahora debo esforzarme aún más para estar a su altura”, comentó. Valkyria, por otro lado, manifestó que le agradaba que su compañero fuera tan seguro de sí mismo, aunque reconoció que ambos necesitaban mantener la determinación y la fortaleza mental. “Con todo lo que pasó, si mi propósito es llevar a Cristian muy lejos, no entiendo por qué me siento así”, reflexionó la ganadora del Desafío.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.